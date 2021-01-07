Одноразову допомогу від держави у розмірі 8 тисяч гривень отримали до пів мільйона українців. Виплати завершать найближчими днями.

Держава перерахувала 3,64 мільярда гривень. Про це повідомила пресслужба Офісу Президента.

Варто прочитати "Доступні кредити 5-7-9%": скільки підприємців скористалися програмою

Скільки українців отримали гроші

Поділивши цю суму на 8 тисяч гривень, вийде, що допомогу від держави отримали 455 тисяч українців. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, завдяки інструментам щодо фінансування часткового безробіття вдалося зберегти понад 500 тисяч робочих місць.

Тільки остання програма — компенсація до 8 тисяч гривень на кожного робітника, чий робочий час скорочено, охопила майже 160 тисяч працівників,

– зазначив Шмигаль.

Нагадаємо! В Україні запровадили 3 програми виплат бізнесу, який постраждав через карантин. Зокрема, ФОПам та їхнім найманим працівникам пообіцяли виплатити по 8 тисяч гривень.

Головна перемога – Дія

Влада вважає однією зі своїх найбільших перемог у програмі – мобільний застосунок Дія. Через нього українці також могли отримувати допомогу.

Міністерка соціальної політики Марина Лазебна зазначила, що використання додатка дозволило максимально спростити та автоматизувати процес подачі заявок на отримання допомоги. Завдяки цьому громадянам не доводилось навіть контактувати з чиновниками.

Ще важливішою стала робота цього додатка через пандемію, адже люди можуть оформити важливі державні послуги дистанційно, без черг та скупчень.

Пакунок малюка

Також вона відзначила, що понад 20 тисяч батьків змогли отримати онлайн державні послуги при народженні дитини через портал Дія. Зокрема як складові комплексної послуги "єМалятко".

Увага! З 1 липня 2021 року батьки матимуть право вибирати між "пакунком малюка" та грошовою компенсацією. Також запроваджують можливість отримати таку допомогу в межах послуги "єМалятко".

Допомога ФОПам: що відомо