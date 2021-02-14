Cкандал навколо замаху на генерала СБУ: які версії щодо подій

СБУ 22 січня затримало полковника Андрія Расюка. Відповісти на питання щодо цього доможуть 150 сторінок з матеріалами справи, допитами учасників та звітами про прослушку, які злили в інтернет практично одразу після затримання.

Джерело: Bihus.Info на 24 каналі

Колишній заступник голови СБУ Дмитро Нескоромний замовив полковнику СБУ Расюку вбивство генерала Андрія Наумова. Расюк знайшов виконавця, проте Служба безпеки дізналась і запобігла злочину. Згодом Расюка затримали, а Нескоромний втік.

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Клопотання СБУ про затримання Расюка дозволяють зазирнути за лаштунки відповідної справи. Головні герої – Андрій Наумов та Дмитро Нескоромний, людина з орбіти колишнього голови Офісу Президента Андрія Богдана.

Нескромний був заступником Баканова до весни 2020 року. Кажуть, причетний до плівок Єрмака – записів де брат нинішнього голови ОП торгує посадами.

Згодом Нескромний пішов з СБУ пішов. Найпотужнішою фігурою у Службі безпеки став Андрій Наумов, формально – керівник внутрішньої безпеки. Але вже рік про нього чути як про людину, що вирішує в СБУ все:

і призначення;

і фінансовий розподіл.

Через декілька місяців після звільнення Нескромного почалося цікаве.

Рапорт Наумова щодо спостережень

Наприкінці червня 2020 року Наумов написав рапорт, що нібито якісь невстановлені особи за допомогою автомобілів прикриття та спеціальних технічних засобів, які за описом нагадують відеокамеру – за ним спостерігають та збирають інформацію про його контакти і розповсюджують її у ЗМІ, щоб дискредитувати Наумова.

Проте станом на кінець червня ніде в ЗМІ про Наумова та його контакти ніхто не писав. Однак в приватних розмовах про нього вже чітко говорили, як про впливового персонажа, до якого слід придивитись.

Ним і почали цікавитись, зокрема проєкт "Схеми". Гіпотеза про те, що за ним стежили СБУшні вороги, типу Расюка – не працює.

Расюк, як стане зрозуміло з його ж переговорів, про Наумова нічого не знав і все, що у нього було він побачив у відео "Схем" – і до нього не з першого разу дійшло.

Про замовлення вбивства – не мовиться

Журналісти "Схем" встановили , що родина Андрія Наумова придбала 3-кімнатну елітну квартиру в центрі Києва в 4 рази дешевше за ринкову ціну.

У листопаді СБУ дізналася, що консультант Антитерористичного центру СБУ, багаторічний СБУшник та полковник Юрій Расюк шукав виконавця, щоб побити і мінімум на півроку відправити до лікарні Наумова.



Юрій Расюк шукав виконавця, щоб побити Наумова / Фото Pavlovsky News

Про саме замовлення вбивства ніде в розмовах не мовиться, але СБУ це так назвало. За враженнями від прочитаних допитів і доповідних – про плани Расюка СБУ дізналася не тому, що проводили якісь контрзаходи по рапорту Наумова – ще одне підтвердження того, що той літній рапорт був просто папірцем.

Про Расюка дізнались, тому що потенційний виконавець – здав Расюка, Наумову просто пощастило. Незрозуміло, що тут гірше – те, що СБУшник антитерорист взявся організовувати замовне вбивство СБУшника і йому це не вдалося, чи те, що заступника голови СБУ врятував щасливий випадок, а не системна робота.

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"Шари" матеріалів у справі навколо СБУ

У матеріалів справи є 2 шари, перший – це враження яке СБУ хоче скласти. Коротко воно звучить так: Нескоромний і Расюк задумали "винести" Наумова, Расюк знайшов виконавця Олега, який здав його СБУ.

Потім він отримав від Расюка передоплату. Під час чергового траншу Расюка "накрили" – лишається дивуватись хіба тому, як дешево. Напад і можливе вбивство заступника голови СБУ на піку коштує 50 тисяч доларів – менше, ніж один хабар СБУ з бізнесменів.



У матеріалів справи може бути так звані 2 шари/ uifuture.org

Але якщо аналізувати допити, то стає зрозуміло, що в цій офіційній версії випадає важлива і страшенно цікава персона. Тому розповідати історію варто одразу другого шару – припущення.

У відповідній історії все майже так само: Нескоромний задумав з Расюком побиття Наумова, в його причетності сумнівів нема, хоч в матеріалах справи Нескоромний не згадується, це не всі матеріали.

Є аудіо де Расюк і Нескоромний обговорюють напад. Проте антитерорист Расюк звернувся по допомогу не до Олега. Расюк пішов до персонажа, якого в новинах не згадали, а у допитах мінімізували.

До кого звернувся Расюк

Він звернувся до Юрія Свирідова, вихідця з Донецька з кримінальним минулим – дуже загадкової людини. Жодних даних про його якийсь бізнес чи публічну діяльність – немає.

У медіапросторі він фігурував лише один раз і одразу у скандалі. В дорожньому конфлікті він побив атовця та його дружину.

В матеріалах по справі він казав, що перебивається дрібним заробітком, приганяє автомобілі. Якщо і так, то він їх продає дуже багато. Після переїзду з Донецька у 2014 році у Свирідова лише нерухомості в Києві на сотні тисяч доларів:

будинок у Конча-Заспі;

2 квартири в елітному комплексі PecherSKY, під яким СБУ всіх затримало.

Це все з'явилося у 2016 році. За логікою допитів, Расюк до Свирідова звернувся приблизно на початку листопада. Свирідов вирішив піти до СБУ і здати Расюка.

Чи міг Свирідов піти до СБУ

Ймовірно, Свирідов сказав, що в нього є знайомий Олег з кримінальним минулим, якого він поведе до Расюка і він зіграє виконавця замовлення.

Про це немає жодного документу, але в усіх допитах "виконавця" та його розмовах з Расюком – Свирідов так чи інакше присутній. Він є на першій зустрічі Расюка і так званого Олега.

Він їх власне і познайомив, Расюк наче передав через Свирідова інформацію про Наумова. В розмовах є фрази на кшталт "інфу Вікторовичу скину". Через Свирідова Расюк міг передати і гроші для Олега, що теж є в допитах.



Інформацію про Наумова могли передати через Свирідова / Фото "Схем"

Водночас Олег, який від початку співпрацює з СБУ у цій справі, дає свідчення. А давав він їх практично після кожної зустрічі, на які ходив з відеокамерою, а Свирідов "присутній на зустрічі, але в момент розмови вийшов" чи "привіз гроші, але не знав за що".

Тобто його роль так очевидно навмисне затерта, що цього неможливо не помітити. Навіть про те, що Свирідов теоретично може бути причетний до справи СБУ, офіційно рапортовано за день до затримання, 21 січня. Хоча до цього він є в усіх допитах і розмовах.

Таке враження, що рапорт про його причетність існує виключно тому, що його все одно завтра затримувати, а його відповідна квартира зазначена в переліку місць, де Расюк може зберігати речові докази.

Расюк говорив не про Нескромного

В одній з розмов консультант антитерористичного центру Юрій Расюк, коли пояснював виконавцю Олегу проблеми з Наумовим, говорив: "Ми навіть з Юрою не можемо зробити ніяких справ для колективу" – це не про Нескоромного, він Дмитро.

Ймовірно, це саме про Юрія Свирідова, який їх і знайомив. Проте питання, чому і які справи для когось з СБУ робить людина з такою загадковою біографією є цікавим. Людина, яка настільки близька до них, що до неї консультант антитерористичного центру звернувся по допомогу у такому питанні як "вирубити" заступника керівника СБУ.



Для певних осіб з СБУ могли виконувати справи люди з неоднозначною біографією / Фото ua.news

Так, результат не той, на який Расюк сподівався, але тут і сам факт звернення на щось вказує і факт здачі Расюка Наумову. Припущення вказують на те, що в сфері контрабанди через лінію фронту щось має перегратись.

Новини "вибухнули" заголовками

В сухому залишку можан припустити – 22 січня під елітним будинком на Болсуновській, СБУ поклала в асфальт полковника СБУ Юрія Расюка при передачі 4 тисяч доларів підставному виконавцю Олегу, якого на місце зустрічі привіз той таки Свирідов, котрий офіційно гадки не мав, що відбувається.

Новини вибухнули смішними заголовками, а соцмережі – різноманітною конспірологією. З матеріалів справи видно, що Расюка СБУ вели від початку, адже його довірена особа, хто б це не був, пішла на співробітництво зі слідством.

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Після затримання Расюк відмовився від адвокатів, що нібито свідчить про намір повністю розкритись. Нескоромний під час спецоперації, за чутками, зайшов в ОП і зник, щоб начебто з'явитись у Європі попри те, що його вже "пасла"СБУ.

Звідти він місяць погрожував викривальними пресконференціями, які постійно скасовував. Найцікавіше в цій історії наступне: шпигунські "розбірки" рівня заступника голови СБУ – "відмудохати" супротивника чужими руками, причому і це не вдалось виключно випадково.