Верховна Рада засудила злочинний режим президента-втікача Віктора Януковича. Тепер там чекають очільницю Офісу генпрокурора Ірину Венедіктову, щоб дізнатися про результати розслідування справ Майдану.

Про це розповів ексзаступник генпрокурора Руслана Рябошапки Віктор Чумак. На його думку, Офіс генпрокурора не затримує розслідування спеціально, а на це є вагомі причини.

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Справи Майдану

Справи Майдану в тисячі томів передавались з прокуратури в Національне антикорупційне бюро України, потім в Державне бюро розслідувань. Зрештою, навіть втрачались слідчими Управління спецрозслідувань Офісу генпрокурора. За словами Чумака, частина справ залишиться нерозкритою.

Довідка. Справа Майдану – це об'єднання усіх злочинів, що були скоєні на Революції Гідності у 2014 році. Вона містить 89 кримінальних проваджень, у межах яких розслідують вбивство 91 людини (78 мітингувальників та 13 силовиків).

Причини, чому не усі справи розкриють

Cправа Майдану має аж понад 4000 епізодів, які треба розслідувати.

Злочини найлегше знайти за "гарячими слідами", а минуло вже 7 років.

Ті справи, що такі будуть розслідувані – перейдуть до суду, ті, що ні – не перейдуть.

Причетні до вбивств люди вже втекли закордон.

Хто затримує розслідування

Чумак вважає, що зараз є об'єктивні обставини, через які слідчі дії відбуваються повільніше, ніж хотілося б.

Я не думаю, що хтось затягує процес спеціально. Його неефективно розслідували через небажання прокурорів у 2014 – 2015 роках,

– зазначив Віктор Чумак.

Також колишній заступник генпрокурора наголосив, що неефективному розслідуванню сприяла протидія між генпрокурором Юрієм Луценко і начальником управління спецрозслідувань ГПУ Сергієм Горбатюком.

Нагадаємо. У 2019 році Горбатюк подав заяву до суду на Луценка. Горбатюк просить Окружний адмінсуд скасувати наказ Луценка щодо службового розслідування.

Він зауважив, що винуватих і постраждалих на Революції Гідності більше ніж відомих епізодів. "Поки вироків нема – все це не буде закінчено", – наголосив Чумак.



Хронологія подій Євромайдану / Інфографіка 24 каналу