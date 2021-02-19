Імітація відмови двигуна: У Чугуєві після катастрофи відновили польоти Ан-26 – відео

19 лютого 2021 , 11:40
Читать новость на русском

Джерело:

фейсбук Харківського університету повітряних сил

На Харківщині відновили польоти літаків Ан-26, після авіакатастрофи у якій загинули 26 членів екіпажу та курсантів. Наразі в аеропорту Чугуєва відбуваються командирські тренувальні польоти.

Відновлення польотів Ан-26

За словами заступника командира військової частини з льотної підготовки Романа Куценко, основною метою командирських польотів є підтримання вдосконалення навичок керівного складу у забезпеченні польотів.

Читайте також Катастрофа літака Ан-26 біля Чугуєва: термін слідства у справі продовжили

Літаки Ан-26 після тривалої перерви в польотах розпочинають польоти з відпрацювання на імітацію відмови двигуна та виконують посадку на одному двигуні,
– розповів Куценко.

Окрім Ан-26, у Чугуєві виконували польоти й інші літаки.

За даними "Суспільного", польоти відновили 17 лютого. Планові польоти з курсантами мають відновити наприкінці березня.

Дивіться відео польотів у Чугуєві:

Що відомо про катастрофу Ан-26


Головне про авіакатастрофу під Чугуєвом / Інфографіка 24 каналу