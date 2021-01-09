Саміт з деокупації Криму планують провести в Києві вже влітку 2021 року. На ньому країни-учасниці мають озвучити конкретні кроки, які допоможуть Україні повернути півострів.

Одним з таких кроків може бути посилення санкції проти Росії. Про це сказав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в ефірі "Радіо Крим.Реалії".

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Чубаров закликав зробити все, щоб Кримська платформа стала успішною і не закінчилася провалом.

Крім заяв, повинні бути озвучені конкретні кроки, які робитимуться цими державами, щоб російські війська дійсно покинули Крим,

– сказав Чубаров.

За його словами, ті іноземні держави, які підтримають платформу, повинні виступити за посилення санкцій щодо Росії, зокрема, за негайне ембарго на російські енергоносії (заборону на імпорт).

Також Чубаров зазначив, що уряди можуть максимально скоротити будь-які взаємини з Росією, адже її дії загрожують і їхній безпеки, і їхнім народам.

Я розумію, що це надзвичайно складно для окремих держав, що це пов'язано з економічними втратами, але треба ж якось зупинити російську загрозу, що розповзається над усім світом,

– підкреслив голова Меджлісу.

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