Тетяні Чорновол вручили обвинувачення у вбивстві в часи Революції Гідності
Колишній народній депутатці Тетяні Чорновол вручили обвинувачення в умисному вбивстві під час підпалу будівлі у 2014 році, під час подій Майдану. Йдеться про будівлю, де тоді розташовувався штаб "Партії регіонів". Внаслідок пожежі тоді загинула людина.
Про отримання обвинувачення політикиня написала на своїй фейсбук-сторінці. Чорновол також додала до допису відповідні фото документу.
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Дякую всім, що підтримують мене сьогодні та всім, з ким я була на Майдані у 2013 – 2014-му. Ось – щойно вручене обвинувачення за участь в Революції Гідності,
– зазначила вона.
Зауважимо, що під Державним бюро розслідування, де Чорновол вручили обвинувачення, її однопартійці з "Європейської Солідарності" організували акцію підтримки. На ній Чорновол виступила, вийшовши із ДБР.
"В цій справі зараз лежить кілька документів, що мене позитивно характеризують. Зокрема, – державна нагорода за участь у подіях Майдану. Коли я дізналася, що проти мене почали фальсифікувати цю справу, ситуація була непевна у державі, але я вдячна, що у мене зараз є підтримка", – сказала вона.
Також Чорновол назвала обвинувачення "повною маячнею". Вона додала, що хоче якомога швидше отримати вирок. Він, на її думку, має бути виправдальним. В протилежному випадку, за словами Чорновол, їй може загрожувати довічне ув’язнення.
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У чому обвинувачують Чорновол:
- Справа стосується подій, що відбувались під час Революції Гідності, а саме – 18 лютого 2014 року.
- За версією слідства, тоді Чорновол керувала групою людей та безпосередньо брала участь в підпалі будівлі, де був розташований штаб "Партії регіонів".
- У будівлі під час пожежі загинула людина. Йдеться про працівника штабу Володимира Захарова. Він отруївся чадним газом.
- Тетяна Чорновол не заперечувала своєї причетності до підпалу офісу "Партії регіонів", але провину у вбивстві відкидала. Вона розповідала, що того дня закликала майданівців не вбивати опонентів і сама ніколи не була "катом". Справу проти себе вона називала проявом політичних репресій.
- У квітні Тетяні Чорновол вручили підозру "в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині" і відправили на домашній арешт.
- У вересні запобіжний захід політикині пом’якшили і замінили на особисте зобов’язання.
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