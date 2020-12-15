Колишній народній депутатці Тетяні Чорновол вручили обвинувачення в умисному вбивстві під час підпалу будівлі у 2014 році, під час подій Майдану. Йдеться про будівлю, де тоді розташовувався штаб "Партії регіонів". Внаслідок пожежі тоді загинула людина.

Про отримання обвинувачення політикиня написала на своїй фейсбук-сторінці. Чорновол також додала до допису відповідні фото документу.

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Дякую всім, що підтримують мене сьогодні та всім, з ким я була на Майдані у 2013 – 2014-му. Ось – щойно вручене обвинувачення за участь в Революції Гідності,

– зазначила вона.

Зауважимо, що під Державним бюро розслідування, де Чорновол вручили обвинувачення, її однопартійці з "Європейської Солідарності" організували акцію підтримки. На ній Чорновол виступила, вийшовши із ДБР.

"В цій справі зараз лежить кілька документів, що мене позитивно характеризують. Зокрема, – державна нагорода за участь у подіях Майдану. Коли я дізналася, що проти мене почали фальсифікувати цю справу, ситуація була непевна у державі, але я вдячна, що у мене зараз є підтримка", – сказала вона.

Також Чорновол назвала обвинувачення "повною маячнею". Вона додала, що хоче якомога швидше отримати вирок. Він, на її думку, має бути виправдальним. В протилежному випадку, за словами Чорновол, їй може загрожувати довічне ув’язнення.

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У чому обвинувачують Чорновол: