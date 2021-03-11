Біля берегів Румунії у Чорному морі затонуло судно "Волго Балт 179" з 13 українськими моряками. За попередньою інформацією, загинули 2 людей.

О 04:40 ранку GSP Falcon отримав екстрене повідомлення зі судна "Волго Балт 179".

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Затонуло судно з українцями

Одразу почалася рятувальна операція.

На сайті компанії зазначено, що екіпаж корабля складається з 13 людей, з них 12 чоловіків і одна жінка, всі вони громадяни України.

Були врятовані 10 членів екіпажу, 2 – загинули,

– йдеться у повідомленні.

Врятованих моряків доставлять до пасажирського причалу порту в місті Констанца. Наразі рятувальники шукають ще одну людину.

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