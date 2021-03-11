В аварії судна постраждала єдина жінка на борту: вона у критичному стані

У Чорному морі 11 березня затонуло судно "Волго Балт 179" з 13 українськими моряками на борту. У результаті 2 людей загинули, ще одна жінка – постраждала. Її госпіталізували у румунську лікарню у критичному стані.

Про стан українців, які перебували на судні, що зазнало аварії у Румунії, розповів речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

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Що відомо про стан потерпілих

Найбільше постраждала єдина жінка, яка була у складі екіпажу.

До Румунії направили гелікоптер для транспортування критично постраждалої українки до лікарні Констанци,

– повідомив Ніколенко.

За його словами, решта врятованих моряків перебувають на борту румунського рятувального судна GSP Falcon. Їхній стан задовільний.

Крім того, рятувальники продовжують пошуки ще 1 члена екіпажу.

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