У Чорному морі 11 березня затонуло судно "Волго Балт 179" з 13 українськими моряками на борту. У результаті 2 людей загинули, ще одна жінка – постраждала. Її госпіталізували у румунську лікарню у критичному стані.

Про стан українців, які перебували на судні, що зазнало аварії у Румунії, розповів речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

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Що відомо про стан потерпілих

Найбільше постраждала єдина жінка, яка була у складі екіпажу.

До Румунії направили гелікоптер для транспортування критично постраждалої українки до лікарні Констанци,

– повідомив Ніколенко.

За його словами, решта врятованих моряків перебувають на борту румунського рятувального судна GSP Falcon. Їхній стан задовільний.

Крім того, рятувальники продовжують пошуки ще 1 члена екіпажу.

Volgo Balt 179: ВМС Румунії направили гелікоптер для транспортування критично постраждалої українки до лікарні Констанци. Решта врятованих моряків знаходиться на борту румунського рятувального судна GSP Falcon. Їхній стан задовільний. Пошуки одного члена екіпажу тривають. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 11, 2021

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