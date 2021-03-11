В аварії судна постраждала єдина жінка на борту: вона у критичному стані
У Чорному морі 11 березня затонуло судно "Волго Балт 179" з 13 українськими моряками на борту. У результаті 2 людей загинули, ще одна жінка – постраждала. Її госпіталізували у румунську лікарню у критичному стані.
Джерело:твітер Олега Ніколенка
Про стан українців, які перебували на судні, що зазнало аварії у Румунії, розповів речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
Читайте також У Чорному морі затонуло судно з українськими моряками: є загиблі
Що відомо про стан потерпілих
Найбільше постраждала єдина жінка, яка була у складі екіпажу.
До Румунії направили гелікоптер для транспортування критично постраждалої українки до лікарні Констанци,
– повідомив Ніколенко.
За його словами, решта врятованих моряків перебувають на борту румунського рятувального судна GSP Falcon. Їхній стан задовільний.
Крім того, рятувальники продовжують пошуки ще 1 члена екіпажу.
У Чорному морі затонуло судно з українцями: основне
- Судно "Волго Балт 179" вийшло з Ростова-на-Дону 6 березня і прямувало у румунське місто-порт Констанца. Однак вранці 11 березня зазнало аварії.
- Екіпаж корабля складався з 13 людей – 12 чоловіків та жінки, усі вони – громадяни України.
- Загальна вантажопідйомність судна становила 3 500 тонн, а довжина – 114 метрів. Його побудували ще у 1973 році.
- Державна служба з питань морського і річкового транспорту України опублікувала список членів екіпажу. Стало відомо, що загинули капітан і електромеханік
У Чорному морі затонуло судно з українцями: дивіться відео
Поділитися новиною