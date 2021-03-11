Задіяли винищувачі: у Чорному морі відбулись навчання НАТО – фото

Джерело:"Думская"
Бойова авіація Північноатлантичного альянсу організувала навчання в Чорному морі. Літаки чотирьох країн НАТО тренувалися над водоймою.
Навчання відбувалися в середу, 10 березня. Два французькі винищувачі Rafale піднялися з авіаносця "Шарль де Голль" в Середземному морі.
До теми Головна мета – збільшення взаємосумісності, – НАТО про навчання у Чорному морі
Винищувачі імітували повітряну атаку на групу тральників Другої протимінної групи НАТО SNMCMG2. Вони слідували в Одесу.
Французькі літаки дорогою дозаправилися в повітрі від італійського літака-заправника KC-76.Зауважимо! Від умовних противників кораблі обороняли в небі 3 румунських винищувачі F-16.
Водночас ситуацію над морем контролював літак дальнього радіолокаційного виявлення АВАКС НАТО, який вилетів з турецького міста Конья.
Навчання в Чорному морі / Фото "Думская"
До навчань долучились 4 країни / Фото "Думская"
Літаки НАТО тренувались над Чорним морем / Фото Франка Кребаса
Навчання бойової авіації / Фото "Думская"