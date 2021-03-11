Задіяли винищувачі: у Чорному морі відбулись навчання НАТО – фото
Бойова авіація Північноатлантичного альянсу організувала навчання в Чорному морі. Літаки чотирьох країн НАТО тренувалися над водоймою.
Джерело:"Думская"
Навчання відбувалися в середу, 10 березня. Два французькі винищувачі Rafale піднялися з авіаносця "Шарль де Голль" в Середземному морі.
До теми Головна мета – збільшення взаємосумісності, – НАТО про навчання у Чорному морі
Як відбувались навчання
Винищувачі імітували повітряну атаку на групу тральників Другої протимінної групи НАТО SNMCMG2. Вони слідували в Одесу.
Французькі літаки дорогою дозаправилися в повітрі від італійського літака-заправника KC-76.
Водночас ситуацію над морем контролював літак дальнього радіолокаційного виявлення АВАКС НАТО, який вилетів з турецького міста Конья.
Навчання в Чорному морі / Фото "Думская"
До навчань долучились 4 країни / Фото "Думская"
Літаки НАТО тренувались над Чорним морем / Фото Франка Кребаса
Навчання бойової авіації / Фото "Думская"
Що відомо про навчання НАТО в Чорному морі
- В порт Одеси 10 березня зайшли кораблі НАТО. Це сталось вперше у 2021 році.
- Там пришвартувалася друга протимінна група з турецького, румунського та іспанського кораблів.
- Начальник українського штабу віцеадмірал Андрій Тарасов подякував НАТО за цей візит до України.
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