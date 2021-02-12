Судно вийшло з Миколаєва: у Чорному морі суховантаж подав сигнал лиха через пожежу, – ЗМІ

У Чорному морі, неподалік села Рибаківка, що у Миколаївській області, 12 лютого, ймовірно, загорівся суховантаж. Судно нібито йшло із Миколаєва до Суецького каналу під прапором Коморських островів.
Пожежа начебто виникла в одній із кают судна PRINCE 4. Капітан скерував, аби екіпаж зібрався на головній палубі.
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Що відомо про ймовірне займання
Зверніть увагу!
- За інформацією ЗМІ, моряки не змогли впоратись із пожежею та подали сигнал про допомогу.
- Відповідно до даних MarineTraffic, близько 18:40 судно дрейфувало поблизу Рибаківки. Однак в той час екіпаж на зв'язок вже не виходив. Річ у тім, що моряки перейшли на палубу з переносними супутниковими раціями.
- Зв'язок із судном повністю зник о 19:40. Припускають, що радіостанція моряків розрядилась.
- Ситуацію міг ускладнити шквальний вітер, який сягав до 24 метри за секунду.
- Наразі інформації про постраждалих немає.
Вантажність PRINCE 4 становить 12 367 тонн. Його загальна довжина досягає 121,8 метра, а ширина – 20,01 метра.
Зауважимо, наприкінці грудня 2020 року біля Іспанії загорівся російський корабель "Свеаборг", загинули щонайменше 3 людини.