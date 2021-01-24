Біля України в Чорному морі есмінець ВМС США провів спільні навчання з авіацією НАТО

Напередодні есмінець ВМС США Donald Cook увійшов до акваторії Чорного моря. І вже провів перше спільне тренування з повітряним командуванням НАТО.

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Есмінець, зокрема, обмінювався даними з літаком морської патрульної розвідки ВМС США P-8, що кружляв над Чорним морем. Авіасудно прибуло з військової бази "Сігонелла", що на Сицилії. Про це повідомляє пресслужба 6 флоту ВМС США, до складу якої входить Donald Cook.

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Також американський військовий корабель провів взаємодію з літаком дальнього радіолокаційного виявлення Boeing E-3 Sentry. Той вилетів із бази в німецькому Гайленкірхені.

"Інтегровані морські операції демонструють нашу здатність безперешкодно комбінувати можливості для забезпечення багаторівневого захисту у всіх областях ведення бойових дій", – зауважив командувач Шостим флотом ВМС США віце-адмірал Джин Блек.

У ВМС США також зазначили, що з допомогою спільних тренувань кораблів і авіації в Чорному морі продовжують інтеграцію авіаційних і морських підрозділів в зоні дії європейського командування США. Кінцева мета – вдосконалити спільні процедури ППО, щоб краще захищати кораблі ВМС США.

Чорне море є найважливішим водним шляхом для морської торгівлі та стабільності в усій Європі. ВМС США регулярно є присутніми в Чорному морі для роботи з нашими союзниками в НАТО та партнерами, зокрема з Україною. В інтересах усього світу – підтримувати стабільний і процвітаючий регіон Чорного моря і стримувати агресивних гравців, які прагнуть до дестабілізації,

– констатували представники 6-го флоту США.

Що відомо про американський есмінець Donald Cook? Його відносять до великого класу кораблів типу "Арлі Берк". Увійшов він до складу ВМС США в грудні 1998 року. Довжина – 155 метрів, ширина – 20 метрів, осадка – 10 метрів. Швидкість - 32 вузли. Складу екіпажу судна становить 337 осіб. Есмінець Несе різноманітне артилерійське, зенітне та ракетне озброєння, яке може запускати з 96 шахтних пускових установок. Також є вертоліт SH-60B.