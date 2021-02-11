На Чорному та Азовському морях прогнозують шторм
Синоптики попереджають про несприятливі погодні умови на акваторіях Чорного та Азовського морів. Вітер 12 лютого розганятиметься там до 25 – 28 метрів за секунду.
Джерело:Телеграм ДСНС
Погіршення погодних умов в Україні зачепить і акваторії Чорного та Азовського морів. Синоптики оголосили там штормве попередження.
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Яка ситуація на морях буде 12 лютого
- На акваторіях Чорного моря (крім східної частини) та Азовського моря пориви вітру сягатимуть 25 – 28 метрів за секунду.
- Висота хвиль на Чорному морі становитиме 30 – 50 дециметрів, а на Азовському 15 – 20.
- У північно-західній частині Чорного моря очікують швидке обледеніння суден. Там оголосили ІІ рівень небезпечності – помаранчевий.
Що відомо про негоду в Україні
- Протягом кількох днів на більшості території сильно сніжить. Синоптики прогнозують подальше похолодання – аж до -30 градусів.
- У Києві через несприятливі погодні умови закрили школи та дитячі садочки, така ж ситуація й у Рівному. Частина шкільних та дошкільних навчальних закладів не працюватиме 12 лютого у Львові.
- Через сніг закрили траси на Львівщині, Київщині та Закарпатті. У результаті під столицею стоїть приблизно тисяча фур.
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