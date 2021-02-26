У Чорноморську дівчина випала з вікна 5 поверху та вижила: відео

Джерело:04868.com.ua
Черговий інцидент, пов'язаний з падінням з висоти стався у Чорноморську 25 лютого. Молода жінка з невідомих причин впала з 5 поверху.
Постраждала впала не на асфальт, а на козирок першого поверху, що, ймовірно, врятувало їй життя.
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Чи був пов'язаний інцидент зі спробою накласти на себе руки, або стався нещасний випадок, з'ясовують слідчі. За фактом події відкрито кримінальну справу.
Дивіться відео з місця падіння дівчини з висоти у Чорноморську: