У Чорноморську дівчина випала з вікна 5 поверху та вижила: відео

26 лютого 2021 , 09:10
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Джерело:

04868.com.ua

Черговий інцидент, пов'язаний з падінням з висоти стався у Чорноморську 25 лютого. Молода жінка з невідомих причин впала з 5 поверху.

Постраждала впала не на асфальт, а на козирок першого поверху, що, ймовірно, врятувало їй життя.

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Діставали дівчину звідти бійці ДСНС. Також на місці працювали медики швидкої та слідчі.

Що відомо про падіння дівчини з висоти у Чорноморську

  • Інцидент стався близько 18:00 в будинку на вулиці Віталія Шума, 11.
  • Коли на місце виклику прибули рятувальники, вони одразу поклали травмовану дівчину на жорсткі ноші, після чого спустили вниз та передали лікарям.
  • Медики госпіталізували постраждалу до міської лікарні.

Чи був пов'язаний інцидент зі спробою накласти на себе руки, або стався нещасний випадок, з'ясовують слідчі. За фактом події відкрито кримінальну справу.

Дивіться відео з місця падіння дівчини з висоти у Чорноморську: