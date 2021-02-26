У Чорноморську дівчина випала з вікна 5 поверху та вижила: відео

Черговий інцидент, пов'язаний з падінням з висоти стався у Чорноморську 25 лютого. Молода жінка з невідомих причин впала з 5 поверху.

Постраждала впала не на асфальт, а на козирок першого поверху, що, ймовірно, врятувало їй життя.

Дивіться також В Одесі 13-річна дівчина кинулася під потяг: загинула миттєво

Діставали дівчину звідти бійці ДСНС. Також на місці працювали медики швидкої та слідчі.

Що відомо про падіння дівчини з висоти у Чорноморську

Інцидент стався близько 18:00 в будинку на вулиці Віталія Шума, 11.

Коли на місце виклику прибули рятувальники, вони одразу поклали травмовану дівчину на жорсткі ноші, після чого спустили вниз та передали лікарям.

Медики госпіталізували постраждалу до міської лікарні.

Чи був пов'язаний інцидент зі спробою накласти на себе руки, або стався нещасний випадок, з'ясовують слідчі. За фактом події відкрито кримінальну справу.

Дивіться відео з місця падіння дівчини з висоти у Чорноморську: