Чорнобильцям плануть підвищити пенсії. Для цього в уряді пропонують виділити додаткові виплати з бюджету. Якщо парламент підтримає ініціативу, то збільшити пенсії зможуть з липня 2021 року.

Що пропонують в уряді

Кабінет міністрів хоче внести зміни до закону про статус і соцзахист людей, що постраждали від Чорнобильської катастрофи. Про це говорили на засіданні уряду, повідомляє 24 канал.

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Так, у проєкті передбачили урегулювання питання про пенсії чорнобильців, які вираховують з п’ятикратного розміру мінімальної зарплати.

Скільки додаткових виплат потрібно

У пояснювальній записні зауважили, що для реалізації проєкту додатково потрібно 526,5 мільйонів гривень на 2021 рік. Таку суму передбачили для виплат у липні – грудні.

Врахувавши індексацію пенсій у 2022 році сума додаткових видатків становитиме 1, 158 мільярда гривень на рік. У 2023 році – 1, 262 мільярда гривень.

Зверніть увагу! За словами міністерки соцполітики Марини Лазебної, середня пенсія в Україні становить 3410 гривень. Водночас у 2021 році заплановане підвищення виплат для пенсіонерів.

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