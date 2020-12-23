Чорнобильцям хочуть збільшити пенсії: що пропонують в уряді
Чорнобильцям плануть підвищити пенсії. Для цього в уряді пропонують виділити додаткові виплати з бюджету. Якщо парламент підтримає ініціативу, то збільшити пенсії зможуть з липня 2021 року.
Що пропонують в уряді
Кабінет міністрів хоче внести зміни до закону про статус і соцзахист людей, що постраждали від Чорнобильської катастрофи. Про це говорили на засіданні уряду, повідомляє 24 канал.
До речі Кабмін виділив 180 мільйонів на виплати чорнобильцям: на що підуть гроші
Так, у проєкті передбачили урегулювання питання про пенсії чорнобильців, які вираховують з п’ятикратного розміру мінімальної зарплати.
Скільки додаткових виплат потрібно
У пояснювальній записні зауважили, що для реалізації проєкту додатково потрібно 526,5 мільйонів гривень на 2021 рік. Таку суму передбачили для виплат у липні – грудні.
Врахувавши індексацію пенсій у 2022 році сума додаткових видатків становитиме 1, 158 мільярда гривень на рік. У 2023 році – 1, 262 мільярда гривень.
Важливо Як змінюватимуться пенсії у 2021 році: дані з Держбюджету
Поділитися новиною