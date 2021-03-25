Чорнобильська АЕС заявила про перехід на особливий режим роботи: що зміниться

Чорнобильська АЕС змушена перейти на особливий режим роботи. Це пов'язано з пандемією коронавірусу та карантинними обмеженнями, які запровадили на Київщині.

Адміністрація ЧАЕС заявила, що перейшла на особливий режим роботи вже з 25 березня. Таке рішення ухвалили, зважаючи на постанови КМУ.

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Як зміниться робота ЧАЕС

Відповідно до розпорядження адміністрації ЧАЕС, на робочих місцях залишиться оперативний персонал, який забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об'єкта.

Також до роботи залучатимуться працівники, участь яких у виробничому процесі станції в той, чи інший момент під час простою буде конче необхідна.

Такі обмеження діятимуть щонайменше до 4 квітня 2021 року.

Для нерозповсюдження коронавірусу адміністрація ЧАЕС прийняла рішення з 25 березня перевести персонал станції на особливий режим роботи на підставі наказу від 24 березня 2021 року № 376 "Про введення простою на підприємстві",

– мовиться у повідомленні.

Коронавірус у Чорнобилі: головне

За весь час епідемії серед персоналу ЧАЕС зафіксували 344 випадки захворювання на COVID-19. З них 318 осіб одужали. Ще 25 хворих лікуються. На жаль, 1 людина померла.

Станом на 23 березня троє працівників ЧАЕС є контактними з особами, у яких виявлено позитивний результат тесту на коронавірус.