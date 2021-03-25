Чорнобильська АЕС заявила про перехід на особливий режим роботи: що зміниться

Джерело:пресслужба Чорнобильської АЕС
Чорнобильська АЕС змушена перейти на особливий режим роботи. Це пов'язано з пандемією коронавірусу та карантинними обмеженнями, які запровадили на Київщині.
Адміністрація ЧАЕС заявила, що перейшла на особливий режим роботи вже з 25 березня. Таке рішення ухвалили, зважаючи на постанови КМУ.
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Відповідно до розпорядження адміністрації ЧАЕС, на робочих місцях залишиться оперативний персонал, який забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об'єкта.
Також до роботи залучатимуться працівники, участь яких у виробничому процесі станції в той, чи інший момент під час простою буде конче необхідна.
Такі обмеження діятимуть щонайменше до 4 квітня 2021 року.
Для нерозповсюдження коронавірусу адміністрація ЧАЕС прийняла рішення з 25 березня перевести персонал станції на особливий режим роботи на підставі наказу від 24 березня 2021 року № 376 "Про введення простою на підприємстві",
– мовиться у повідомленні.