Під міськрадою в Одесі 17 березня зібралося одразу кілька пікетів. Це все відбулося перед початком сесії. Зокрема, туди прийшли жителі приватного сектору, "чорний маг", а також проросійські активісти.

Кожен із пікетів мав свої вимоги до місцевої влади. Хтось прийшов із банерами, а хтось приніс і похоронний вінок.

До теми Відбувся пікет під Львівською ОДА: протестували проти об'єднання лісгоспів – фото

Відео пікетів під міськрадою Одеси з телеграм-каналу "Одесса INFO"

Що там робив "чорний маг"

Денис Малахов, "чорний маг" з Одеси, прийшов під міськраду, оскільки готель у провулку, куди виходять його вікна, заважає спати людям.

"Маг" приніс із собою похоронний вінок, однак його пікет цим не закінчився. Він також хотів намалювати під ногами депутатів пентаграму, але поліція не дозволила йому завершити обряд.



Чорний маг пікетував міськраду Одеси / Фото "Думская"

Чого хотіли проросійські активісти

Також там були досить помітними проросійські активісти Куликового поля. Вони розтягнули великий банер із лозунгами проти підвищення комунальних тарифів. На них було написано "Ні тарифному геноциду" та "Стоп тарифний геноцид".



Активісти з банерами під міськрадою Одеси / Фото "Думская"

Вимоги жителів району приватної забудови

На акцію жителів житлового масиву на Вільямса змусила прийти забудова поряд із будинками. Вони протестували проти того, що біля їхнього району будують багатоповерхівки.

Вони стояли з плакатами "Верніть море", "Ні висоткам у приватному секторі" і "Забудовник 2 Академіка шахрай".

Пайовики житлового комплексу

Люди, які заплатили наперед за квартири в житловому комплексі "Набережний квартал", прийшли скаржитись на забудовника. За їхніми словами, компанія-будівельник вимагає від них доплату 270 доларів за квадратний метр. Вони також прийшли з плакатами, де закликали почати будівництво.



Пайовики житлового комплексу на пікеті в Одесі / фото "ІзбірКом"

Як пише "Думская", ця історія – значно довша. Будівництво комплексу почалося ще у 2014 році, а 2016 заморожувалось. У тому ж році відкрили кримінальне провадження через будівництво додаткових поверхів без документів.

Зверніть увагу Вийшли майже 500 активістів: як відбувався мітинг на підтримку Антоненка



Пайовики житлового комплексу під міськрадою Одеси / фото "ІзбірКом"