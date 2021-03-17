У Чорне море зайшов фрегат НАТО: за ним слідом йшов російський ракетний корабель

Зранку 17 березня іспанський ракетний військовий корабель ESPS Méndez Núñez (F-104) пройшов Босфор. Зараз він перебуває в акваторії Чорного моря. Військово-морські сили Іспанії входять до НАТО.

Це судно – аналогічне до флагмана другої морської групи кораблів НАТО – SNMG2 F105 Cristobal Colon. Він ще 12 березня з 6 іншими кораблями ввійшов у Чорне море.

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Інші іноземні кораблі в Чорному морі

Варто зауважити, що в Чорному морі ще перебуває друга протимінна група кораблів НАТО SNMCMG2. Ця група напередодні відвідала Одесу.

Також сьогодні зранку до акваторії Чорного моря повернувся російський малий ракетний корабель "Вышний Волочек". До цього він 131 день був у Середземному морі. Судно базується в окупованому Севастополі та кілька разів "супроводжувало" кораблі НАТО в Чорному морі.



Російський ракетний корабель в Чорному морі / Фото "Думская"