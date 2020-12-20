Наразі 68% споживачів віддають перевагу шопінгу в інтернеті. Половина з них – в онлайн-режимі за допомогою власного смартфона. Однак питання, наскільки це буде усвідомлене споживання, залишається відкритим.

Водночас експерти переконані, якщо люди керуються лише емоціями, тоді шопінг є досить витратним. Як навчитися економити та не стати жертвою реклами – дізнайтесь в новому випуску програми "Обережно, міф" на 24 каналі.

У попередньому випуску Жива VS штучна: популярні міфи про ялинки, які вас здивують

Міф 1. "Чорна п'ятниця" та розпродажі — найкращі дні у році для заощаджень

Доктор психологічних наук Маріанна Ткалич зауважила, що маркетингові та рекламні агенції не просто так отримують свої величезні прибутки. За її словами, їхнє завдання стимулювати до покупок, тому люди ведуться на ці маніпулятивні технології.

Водночас не всі продавці ставляться доброчесно до відповідних технологій, деякі ними зловживають, зауважила іміджмейкерка Катерина Жураківська. Вона додала, що деякі магазини завищують ціни, а потім – ніякої знижки немає, сказала вона.



Деякі магазини завищують ціни / Фото Pixabay

Проте є й люди, які чесно дбають про свій бренд, для них репутація є важливою, зауважила Жураківська. Згідно з дослідженнями, понад 40% бізнесів до того, як запропонувати знижку – спочатку піднімають ціну, повідомив доктор економічних наук Андрій Длігач.

"Багато підприємств дійсно розпродають залишки і дають реальні знижки, і це справжній win-win, бо підприємство отримує гроші швидше і складає їх у новий товар більш сучасний, а споживачі дійсно отримують товар дешевше," – сказав Длігач.

Довідка. Win-win — стратегія або принцип, коли обидва учасники залишаються у виграші

За словами доктора економічних наук, у більшості випадків і для споживача, і для підприємців – сезонні знижки є доволі безглуздими.

Міф 2. Речі, якими не користуєтеся кілька років, треба викидати

Викидати речі, якими не користуються вже багато років не варто, переконана доктор психологічних наук Маріанна Ткалич. Вона зазначила, що є багато онлайн-платформ, де можна продавати свій одяг, що є усвідомленим споживанням.

Є пункти прийому для людей, які взагалі не можуть купити собі навіть ніякого светра. Тобто можна віддавати їх у благодійні організації,

– сказала Маріанна Ткалич.

Водночас доктор економічних наук Андрій Длігач зауважив, що є люди, які знайшли для себе модель поведінки, пов'язану з волонтерством, коли зайві речі даруються. Проте Маріанна Ткалич сказала, що в більшості людей немає культури усвідомленого споживання. Через це, за її словами, люди купують багато продуктів, які зрештою викидають.

Зверніть увагу! У світі щороку виробляють приблизно 4 мільярди тонн харчових продуктів. За даними ООН, майже третина, а це 1,3 мільярда тонн усіх вироблених продуктів не з'їдають і викидають у смітник.

Міф 3. Українці відходять від споживацтва, наслідуючи світові тренди

За словами Андрія Длігача, суспільство дійсно витрачає надто багато грошей для купівлі не найнеобхідніших товарів. Проте кризові періоди змушують людей економити та намагатися діяти більш раціонально, але й це тимчасово, зазначив він.

Маркетологи настільки добре попрацювали з людьми, що вони все ще ведуться на маркетингові гачки. Люди слухають рекламу, а не себе,

– наголосила іміджмейкерка Катерина Жураківська.

"Багато людей купує останню модель iPhone в кредит, вони макарони їдять, але iPhone 12 має бути. Тому, що у нас статус вимірюють речами, які мають", – зазначила Маріанна Ткалич.



Кризові періоди змушують людей економити / Фото Pixabay

На думку доктора економічних наук Андрія Длігача, те, що людина переплачує за бренди може бути намаганням лише продемонструвати своє позиціювання суспільстві.

МІФ 4. Чоловіки скуповуються "на імпульсі", жіночий шопінг — більш тривалий

Персональна стилістка Катерина Жураківська зауважила, що відповідна теза щодо шопінгу чоловіків та жінок – це, ймовірніше, міф та стереотип. Адже як жінки, так і чоловіки, ставляться до шопінгу по-різному.

За інформацією Маріанни Ткалич, є відповідні поведінкові стратегії та гендерні відмінності, зокрема, жінки та чоловіки скуповують різні сегменти продуктів.

Вважається, і ми підтверджуємо це багатьма дослідженнями, що чоловіки є більш емоційними покупцями, ніж жінки. Вони найчастіше переплачують і це стосується будь-яких типів продукції,

– розповів доктор економічних наук Длігач.

Міф 5. Великі ретейлери працюють на користь споживача

Маркетологи використовують музику та слогани – це болючі точки для кожного клієнта, а також – аромати, наголосила іміджмейкерка Катерина Жураківська. Гуртові знижки, або закупівля гуртом, найчастіше дають можливість отримати певну цінову перевагу, розповів експерт Андрій Длігач.

Цікаво Електрокари дорогі, повільні та ненадійні: руйнуємо найбезглуздіші міфи

Він також сказав, що є багато прийомів, які використовують щодо споживачів. За його словами, харчові маркети намагаються викликати у людини апетит – тобто, щоб клієнт хотів наповнити кошик – хліб має бути духмяним, а овочі виглядати дуже гарно.

Це те, що ми йдемо в супермаркет голодні та купуємо все підряд замість того, щоб скласти список та наїстися вдома,

– сказала Маріанна Ткалич.

Іміджмейкерка Катерина Жураківська додала, що для того, аби шопінг був раціональний і всі купували речі, які дійсно використовують, завжди треба складати список. Доктора економічних наук Андрій Длігач порекомендував принаймні 10% від місячного доходу відкладати у пенсійні або інвестиційні заощадження.