Попри низький рівень довіри суспільства до президента Володимира Зеленського, політик залишається лідером електоральних симпатій. Гендиректор КМІС Володимир Паніотто заявив, що все через відсутність альтернативи.

Що заявив соціолог

В Україні немає іншого кандидата, за якого б населення було готове віддати свій голос. Про це в інтерв'ю "РБК-Україні" розповів генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Паніотто.

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Соціолог зазначив, що після 2014 року в Україні значно впала довіра до системних політиків. Все тому, що ЗМІ почали працювати по-іншому.

За часів Януковича фактично був лише 1% опозиційних каналів і тільки вони розповідали про корупцію у верхніх ешелонах влади. Після 2014 року про корупцію розповідали всі канали, хіба що крім спортивних,

– заявив Паніотто.

Тому, за його словами, довіра до влади "фантастично впала".

Паніотто про Порошенка

Паніотто підкреслив, що п'ятий президент Петро Порошенко дуже наростив свій рейтинг. Однак за нього ніколи не проголосують 70% українців.

"У Порошенка попри досить високі електоральні показники – до 20%, антирейтинг дорівнює 70%. Тобто 70% ніколи за нього не проголосують. У нього є шанси тільки в ситуації, якщо взагалі не з'явиться жоден інший перспективний кандидат", – пояснив гендиректор КМІС.

Зверніть увагу! Згідно з опитуванням КМІС за 17 – 23 грудня 2020 року, першим у президентському рейтингу є Зеленський. Його підтримують 27% опитаних. На другому місці опинився Юрій Бойко від проросійської ОПЗЖ. На виборах президента за нього готові проголосувати 14,7% українців.