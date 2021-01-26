Пам'ятаєте нещодавній скандал зі звільненням заступника міністра, який хамив поліції? Нагадаю, тоді патрульні зупинили Mercedes, водій якого порушив правила руху. Це не перший випадок, а ще є незаконні закриття важливих справ та багато іншого. Як на все це реагує Зеленський – читайте далі.

Джерело: "Право на гідність" на 24 каналі

Про різницю між красивим словами і реальними діями президента України – поговоримо у новому випуску. Маю для вас дуже вже показовий приклад.

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Водій мав ознаками алкогольного сп'яніння. Інспектори запропонували пройти відповідний огляд, проте заступник міністра, а це був саме він, відмовився.

Довідка. Мовиться про скандал з Віталієм Немілостівим. Його 20 січня зупинили патрульні та запідозрили у водінні у нетверезому стані. Натомість Немілостівий погрожував правоохоронцям своєю посадою. Детальніше – тут.

Після суперечок і намагань залишити місце інциденту він "почав погрожувати посадою, штовхати патрульних та "шарпати" їх за одяг". В підсумку – поліція надягла посадовцю кайданки та склала відповідні протоколи. А Кабмін останнього терміново звільнив.

Ну, як терміново – через 20 днів після інциденту. Це сталось лише після того, як відео з хамством посадовця з'явилося в медіа.

Однак я зараз навіть не про чергову спробу нічого не робити, допоки скандал не виліз в медіа. Я про реакцію Зеленського на цей випадок. Офіс Президента пафосно привітав звільнення заступника міністра.

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Реакція Зеленського та ОП

При цьому, Офіс того ж Зеленського третій місяць "кришує" заступника Єрмака – Тарова – який допомагав вкрасти 80 мільйонів гривень на будівництві житла для військових.

Не поліції хамив, а 80 мільйонів вкрасти допомагав.

Довідка. Заступника голови ОП Олега Татарова підозрюють у корупції. Мовиться про справу про квартири Національної гвардії, де були збитки на 81 мільйон гривень. Детальніше про розслідування – читайте тут

Просто мушу навести вам кілька цитат з пафосного пресрелізу Офісу Президента, які розсмішать вас до сліз:

"Так буде з кожним порушенням встановленого порядку – і особливо корупційного характеру".

Емм, власне, підозру в корупційному злочині Татарову офіційно вручено.

Емм, власне, підозру в корупційному злочині Татарову офіційно вручено. "Україна не повернеться до тих часів, коли приналежність до кола чиновників могла використовуватися як захист від закону".

Нагадаю, що генпрокурорка Зеленського "відмазала" Татарова від НАБУ і САП, забравши в них його справу.

Нагадаю, що генпрокурорка Зеленського "відмазала" Татарова від НАБУ і САП, забравши в них його справу. "Усі посадовці країни повинні побачити, що влада не дозволить нікому бути вищим від загальних правил і закону".

Татаров повністю підтримує цю жорстку заяву і стоячи їй аплодує. Браво!

Я, щоправда, не розумію, навіщо Зеленський підставляє себе такими коментарями. Як професійний медійник він не може не розуміти, як чітко українці відсікають подібне лицемірство. Особливо, сказане на всю країну.



Зеленський закриває на все очі / Фото "Громадське"

Безлад у справі "Роттердам+"

Ну, зі словами Офісу Зеленського розібралися. Давайте тепер перейдемо до дій його команди. Ви точно пам'ятаєте розслідування детективам НАБУ "Роттердаму+" – однієї з найбільших корупційних схем в історії країни.

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В тій справі встановлено майже 40 мільярдів збитків, а також вручено підозри ключовим фігурантам: від ТОП-менеджерів Ахметова до керівника НКРЕКП часів Порошенка. В НАБУ офіційно заявили, що справа готова до передачі в суд.

Так от, справу по "Роттердаму+" знову закрито прокурором. Вже вдруге закрито. Вітаю Зеленського та його генпрокурорку Венедіктову з черговою антикорупційною "перемогою". Браво!

Закрив справу той самий прокурор Пономаренко, що і минулого разу. Тоді антикорупційний суд визнав закриття незаконним і справу було поновлено. Після того рішення суду НАБУ неодноразово вимагало у Венедіктової забрати Пономаренка зі справи і замінити на будь-якого іншого прокурора.

Венедіктова, як ви розумієте, кожного разу відмовляла. А потім Пономаренко, якого генпрокурорка залишила, вдруге закрив справу. Уявляєте, яка несподіванка?

Чи знав про це Зеленський

Мабуть, у вас питання: чи знав Зеленський про цей безлад? Особисто я не уявляю, що Венедіктова зробила таке без його дозволу. Особливо, зважаючи на компліментарний для президента контент на телеканалах Ахметова.

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Припустимо, Зеленський про закриття не знав (вдруге не знав!). Ну, тоді це означає, що президент некомпетентний аж настільки, що його навіть Венедіктова може обманути.

Ну, але тоді він розбереться і негайно звільнить таку-сяку генпрокурорку. Не вірите? І я не вірю.

Особисто я схиляюся до того, що Зеленський це свинство особисто санкціонував, а тому принагідно нагадую про його ж питання Порошенку під час дебатів на стадіоні: "Пане Президенте, скільки особисто Вам занесли за "Роттердам+"?".

Чи повернуть справу

Чи можливо врятувати кількарічне розслідування НАБУ, яке, наголошу, було готове до передачі в суд. Теоретично шанс є завжди, тож повірте і детективи, і ми зробимо все можливе, щоб відновити провадження.

НАБУ вже зробило для цього перший крок: оскаржило закриття справи в.о. керівника САП Максиму Грищуку. Чекаємо на його реакцію і будемо рухатися далі. Обов'язково розкажу вам, що з того вийшло, а поки в мене все.