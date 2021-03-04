Чому збиткові держпідприємства приносять прибутки після приватизації: опитування

Україна – одна з країн-лідерів у Європі за кількістю держпідприємств. Водночас більшість із цих об'єктів є збитковими, а їхня приватизація цікавить інвесторів.

Пропонуємо вам долучитися до опитування 24 каналу та висловити думку про те, чому держпідприємства раптом стають прибутковими після приватизації.

До теми Відновлення великої приватизації: які переваги та недоліки

Зауважимо, раніше у Фонді держмайна висловили сподівання, що у 2021 році вдасться удвічі збільшити надходження до бюджету від приватизації держмайна – до 12 мільйонів гривень.

Керівник Фонду Дмитро Сенниченко пояснив, що на приватизацію мають намір віддати, зокрема, колишній київський завод "Більшовик", різні обленерго та Об'єднану гірничо-хімічну компанію.

Приватизація у 2020 році: основне

Впродовж 2020 року Фонд державного майна провів понад 1,4 тисячі аукціонів.

Чи не найбільш показовою та гучною стала приватизація готелю "Дніпро" в Києві.

Держава виручила майже у 14 разів більше, ніж планувала – 1, 111 мільярдів гривень.

В Україні – найбільша кількість державних підприємств у світі, а саме 3 733. Для порівняння – в Угорщині таких лише 371, у Латвії – 85, а у Польщі – лише 55.