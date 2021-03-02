Спроби депутатів зібрати у Верховній Раді підписи на проведення позачергової сесії для звільнення Артема Ситника є незаконними. Зокрема, це суперечить угодам України з міжнародними партнерами та МВФ.

Юрист Секретаріату Ради громадського контролю при НАБУ Вадим Валько розповів, що такі дії нардепів впливають як на європейську інтеграцію, так і на зближення України зі США. Як він зазначив, це є незаконним зміщенням Ситника з посади.

Читайте також Чи справді Зеленський вимагав звільнити Ситника: відверте інтерв'ю міністра юстиції Малюськи

Валько розповів, що рішення Конституційного Суду жодним чином не впливає на можливість звільнення Ситника. Усе через те, що правові підстави для звільнення директора НАБУ прописані в законі.

Рішення КСУ дійсно є обов'язковим для виконання, але там не мовиться, що треба звільнити Ситника,

– наголосив він.

За словами юриста, рішення КСУ свідчить лише про те, що на сьогодні у президента немає повноважень для призначення директора НАБУ. Він зауважив, що цю процедуру треба змінити й вже наступного очільника призначати за оновленою процедурою, яка відповідатиме Конституції.

До теми Я рятую НАБУ і його директора, – Малюська пояснив, чому Ситника звільняють

Валько зазначив, що призначення Ситника, яке було ще у 2015 році, вже не можна скасувати. На його думку, чинний директор НАБУ обійматиме цю посаду ще щонайменше рік.

"Саме на виконання Конституційного Суду Верховна Рада повинна прописати процедуру обрання нового директора", – заявив Валько.

Як додав юрист, будь-які спроби призначати або звільняти директора НАБУ будуть незаконними та матимуть негативні наслідки для держави.

Чому спроби депутатів зібрати підписи для звільнення Ситника є незаконними: дивіться відео

Звільнення Ситника: що відомо