Чому заява Кравчука щодо перемовин з Росією була вдалою: пояснення ветерана АТО

Нещодавно перший президент України Леонід Кравчук виступав в ефірі телеканалу "Наш". Справжнім власником цього медіа називають проросійського політика Євгенія Мураєва. В інтерв'ю Леонід Кравчук оцінив мінські домовленості й озвучив свої враження від перемовин з Росією.

Джерело: "VETERANO блог" на 24 каналі

Війна на Сході України триває вже 8 рік. Її розв'язала Росія, яка контролює окуповані частини Донецької та Луганської областей за допомогою своїх кадрових військових і наших зрадників й колаборантів.

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Війну розпочали для того, щоб мати політичний важіль, який допоможе легітимізувати окупацію українського Криму. Мовляв, або ви визнаєте півострів російським і ми закінчуємо війну, або вона буде тривати там вічно. Це якщо дуже спрощено.

Роль Леоніда Кравчука в ТКГ

Для полегшення дипломатичного врегулювання ситуації на Сході України створили Тристоронню контактну групу. Вона складається з представників України, ОБСЄ та Росії.

Саме Росія представляє псевдореспубліки, які начебто прагнуть миру. Ну, власне, як партія ОПЗЖ та решта проросійських політиків в Україні.



Леонід Кравчук / Фото GettyImages

З 2020 року українську делегацію очолює Леонід Кравчук. Від початку своєї діяльності в цій контактній групі експрезидент був дуже оптимістично налаштований і вважав, що із Росією можна домовитися. Однак це його інтерв'ю дає чітко зрозуміти, що він бачить те, що відбувається й усвідомлює складність ситуації.

Перемовини – лише формальність

Леонід Кравчук має поважний вік, але при цьому все розуміє і говорить правду, яка може не подобатися не тільки ведучим "мураєвського" каналу, але й багатьом нашим землякам. Хоча це має відкрити громадянам очі й дати зрозуміти, що по-справжньому перемовин не існує, це радше – формальність. З нашими північними сусідами не можна домовлятися, бо вони зманіпулюють і викрутять все так, як треба їм.

Далі у Кравчуку прокинувся реальний перший президент України й він чітко висловив позицію, з якою я не просто згоден, а яку я максимально підтримую.

Я теж вважаю, що проти Росії треба застосовувати її ж методи: тиск, позицію сили й знову тиск, як внутрішньодержавний, так і міжнародний. Воду в Крим – тільки після деокупації. Відкрити можливість торгувати з ОРДЛО – в жодному разі. Спрощена система вступу мешканців ОРДЛО до ВНЗ – ні й ще раз ні.

Можливо, хтось скаже, що це жорстоко. Однак я вважаю, що мати чітку позицію стосовно Росії просто життєво необхідно. Проявляти цю позицію ми повинні всіма можливими засобами.

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Ті, хто на окупованих територіях підтримують бойовиків і росіян, мають зрозуміти, що Росії на них відверто начхати. Війну на Сході України розв'язали росіяни з єдиною метою – мати важіль, щоб легітимізувати окупацію Криму. Все. Який Донбас? Росії ці території не потрібні, а от нам – потрібні, бо це наші землі. Це як кінцівка, яку паралізувала страшна хвороба, але ми все ще можемо втрутитись і зробити все, щоб не врятувати її, навіть якщо буде потрібна шокова терапія.

З Росією не можна воювати словами

Я радий, що пан Кравчук почав говорити правдивими тезами, які дуже не подобаються росіянам. Однак я також хотів би, щоб наш чинний президент нарешті усвідомив, що словами й домовленостями не можна воювати проти Росії.

Ця країна розуміє, як ми бачимо, виключно силу в усіх її можливих проявах. Тут я маю на увазі не тільки військові дії, але й санкції. Та й взагалі чіткий сигнал від України – ви напали на нас, тому ми обороняємося.

Втім, поки що Володимир Зеленський записує відеороз'яснення, у якому розповідає виборцям про виконані обіцянки, але, на жаль, не говорить про прогрес в бойових діях на Сході України чи в питаннях щодо окупованого Криму. У результаті маємо лише сухі новини про поранення та втрати нашої армії у зведеннях Міноборони.



Володимир Зеленський / Фото Офісу Президента

Україна повинна боротися

Я знаю, що Росія виглядає страшною, великою й багатьом моторошно лише від однієї думки про війну з нею. Однак треба пам'ятати, що ми не Сирія, не Грузія, не Молдова, а – Україна. Тут якнайкраще підійдуть слова, які під час бойових дій сказав один великий політичний діяч, якого я дуже поважаю – Вінстон Черчилль.

"Ніколи не здавайтеся! Ні у великому, ні в малому, ні в значному, ні в дрібному. Ніколи не здавайтеся, якщо це не суперечить честі й здоровому глузду. Ніколи не піддавайтеся силі, ніколи не піддавайтеся навіть очевидно панівній силі вашого супротивника", – заявляв Черчилль.