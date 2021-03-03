Чому загинули пацієнти COVID-лікарні у Чернівцях: готові висновки експертів

Жертвами пожежі у лікарні Чернівців стали двоє літніх пацієнтів. Один з чоловіків помер від отруєння продуктами згорання, інший – від опікового шоку.

Про результати експертиз повідомив головний судмедексперт Чернівецької області Віктор Бачинський. Один з пацієнтів загинув одразу, ще один – вже згодом.

Все на тему Смертельна пожежа у "ковідній" лікарні в Чернівцях: головне про трагедію

Один пацієнт загинув ще під час пожежі

Причина смерті пацієнта, який одразу загинув у пожежі, – отруєння продуктами згорання на фоні коронавірусної інфекції. Хворий мав понад 50% ураження легень. Крім того, у його крові виявили 29% окису вуглецю, він був лежачим,

– розповів судмедексперт.

Інший постраждалий під час пожежі мав понад 70% опіків тіла. Чоловік помер від опікового шоку у реанімації. Натомість, остаточної причини займання в медзакладі досі нема.

Що відомо про пожежу в лікарні у Чернівцях