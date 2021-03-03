Чому загинули пацієнти COVID-лікарні у Чернівцях: готові висновки експертів
Жертвами пожежі у лікарні Чернівців стали двоє літніх пацієнтів. Один з чоловіків помер від отруєння продуктами згорання, інший – від опікового шоку.
Джерело:Укрінформ
Про результати експертиз повідомив головний судмедексперт Чернівецької області Віктор Бачинський. Один з пацієнтів загинув одразу, ще один – вже згодом.
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Один пацієнт загинув ще під час пожежі
Причина смерті пацієнта, який одразу загинув у пожежі, – отруєння продуктами згорання на фоні коронавірусної інфекції. Хворий мав понад 50% ураження легень. Крім того, у його крові виявили 29% окису вуглецю, він був лежачим,
– розповів судмедексперт.
Інший постраждалий під час пожежі мав понад 70% опіків тіла. Чоловік помер від опікового шоку у реанімації. Натомість, остаточної причини займання в медзакладі досі нема.
Що відомо про пожежу в лікарні у Чернівцях
- Пожежа спалахнула 27 лютого близько обіду.
- Займання подолали досить швидко, проте одразу повідомили про одного загиблого.
- Ще одного потерпілого доправили до реанімації, проте життя йому врятувати не вдалось.
- За фактом пожежі поліція розпочала кримінальне провадження.
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