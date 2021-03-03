Євросоюз зняв санкції з посадовців з команди Віктора Януковича – ексочільника Кабміну Сергія Арбузова та колишнього міністра освіти Дмитра Табачника. Це відбулося, адже Україна так і не надала деталізовану інформацію щодо їхньої провини.

Таку думку висловив керівник Центру правового аналізу та дослідження політичних ризиків Михайло Дяденко. І підкреслив, що рішення ЄС – цілком очікуване.

До теми Євросоюз зняв санкції з Арбузова та Табачника – соратників Януковича

Розслідування в Україні щодо Арбузова і Табачника фактично розвалилося, – Дяденко

Адвокат відзначив, що Євросоюз отримав від України прохання про включення цих посадовців до санкційного списку. Згодом Генеральна прокуратура передала до ЄС відповідні документи.

Очікували від України, коли буде надана деталізовано інформація щодо провини цих осіб. На жаль, у Євросоюзі не дочекалися,

– пояснив Михайло Дяденко.

І додав, що розслідування в Україні щодо Арбузова і Табачника фактично розвалилося, відтак їм немає що інкримінувати. Тому досить сумнівно говорити, що їх назвуть винними, навіть якщо прокуратура завершила розслідування і передала цю справу до суду.

Він пригадав, що у 2014 – 2015 роках парламентські комітети розглядали ситуацію з розслідування справ стосовно експосадовців команди Януковича. Виносилися певні рекомендації Генеральній прокуратурі.

"Однак з того часу змінилися і генеральні прокурори, і сьогодні це вже Офіс генпрокурора, а розслідування нічим не завершилося", – прокоментував керівник Центру правового аналізу та дослідження політичних ризиків Михайло Дяденко.

На його думку, інші посадовці, проти яких наразі введені санкції, з часом теж можуть бути виключені зі списку.

Довідка. Санкції проти Віктора Януковича та його оточення вперше запровадили в березні 2014 року – після початку російської агресії, якій президент-утікач сприяв. Відтоді обмеження продовжують на щорічній основі.

Кого раніше виключили з санкційного списку

Посли Євросоюзу у липні 2018 року виключили з санкційного списку ексміністерку юстиції Олену Лукаш та колишнього депутата Сергія Клюєва.

У березні 2019 року було офіційно знято санкції з Андрія Клюєва –

У березні 2020 року Рада ЄС вирішила зняти санкції з колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова та ексміністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького.

Михайло Дяденко пояснив, чому ЄС зняли санкції з Арбузова і Табачника: