Вітренка можуть знову не призначити міністром енергетики: ЗМІ сказали чому

17:53

Призначення Юрія Вітренка першим віцепремʼєром – главою міністерства енергетики знову опинилося під загрозою. Він може не набрати у Раді необхідної кількості голосів через конфлікт довкола Олександра Дубінського, який потрапив під американські санкції.