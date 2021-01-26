Призначення Юрія Вітренка першим віцепремʼєром – главою міністерства енергетики знову опинилося під загрозою. Він може не набрати у Раді необхідної кількості голосів через конфлікт довкола Олександра Дубінського, який потрапив під американські санкції.

Джерело: "Бабель"

Про це виданню повідомило джерело в керівництві фракції "Слуги народу".

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Що відомо про призначення Вітренка

Сам Вітренко раніше заявляв, що Верховна Рада розгляне його призначення на цьому тижні, а, можливо, навіть 26 січня.

Підтримати його кандидатуру закликав "слуг" президент Зеленський на засіданні фракції 25 січня.

Голосів може забракнути

Як повідомило джерело, необхідних 226 голосів у Раді може не вистачити через конфлікт довкола Дубінського. Скандального нардепа підтримує так звана група Ігоря Коломойського, до якої входить приблизно 30 із 246 "слуг". Саме цих голосів може не вистачити для призначення Вітренка міністром енергетики.

Зверніть увагу! Напередодні на зустрічі з депутатами Зеленський двічі просив Дубінського добровільно вийти з фракції, однак той відмовився. Пізніше нардеп записав відеозвернення, в якому розкритикував позицію "слуг", та попросив президента зустрітися з ним особисто.

Хто ще підтримує кандидатуру Вітренка

Водночас кандидатуру Вітренка готові підтримати представники так званої групи Рината Ахметова, якою, за даними ЗМІ, курує бізнесмен Ілля Павлюк.

Цю інформацію підтвердив і нардеп Андрій Герус. Він уточнив, що зараз в Раді є достатньо голосів для того, щоб винести кандидатуру Вітренко на розгляд парламенту.

До речі Є багато політичних причин, – Вітренко про те, чому Рада провалила його призначення у грудні

Призначення Вітренка: передісторія