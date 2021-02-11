Вірастюк – сильна кандидатура для Франківщини: Кравчук пояснила чому

Партія "Слуга народу" висунула кандидатом у депутати в одному з округів Івано-Франківської області – українського спортсмена та актора Василя Вірастюка. Голосування відбудеться 28 березня 2021 року.

Оскільки Вірастюк родом з Івано-Франківщини, то він добре знає регіон. Це в ефірі зазначила народна депутатка від фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

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Кравчук: Вірастюк – сильна кандидатура

За її словами, спортсмен має дуже позитивну репутацію. Тому це може допомогти йому під час голосування.

Абсолютно очевидно, що це сильна кандидатура для Франківщини,

– зазначила Кравчук.

Вона відзначила – дуже важливо те, що Вірастюк добре розуміє, чим хоче займатись у Верховній Раді. Він бачить свою діяльність, пов'язану з реабілітацією військових.

"Коли Василь розповідав про свій досвід, то я зрозуміла, що він хоче впливати на ситуацію більше, ніж бути головою тренерського складу", – сказала нардепка.

Які шанси у Вірастюка

Шанси у Вірастюка, як сказала Кравчук, досить високі. Адже він має перевагу перед конкурентами – 100-відсоткову впізнаваність.

Позачергові вибори до Верховної Ради на Івано-Франківщині призначили через те, що колишній нардеп "Слуги народу" Зіновій Андрійович від цього округу став міським головою міста Надвірна . Тож його місце опинилося вакантним.

"Якщо ми отримаємо переконливого прихильника Державної програми з реабілітації, то від цього країна тільки виграє", – додала нардепка.

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