Партія "Слуга народу" висунула кандидатом у депутати в одному з округів Івано-Франківської області – українського спортсмена та актора Василя Вірастюка. Голосування відбудеться 28 березня 2021 року.

Оскільки Вірастюк родом з Івано-Франківщини, то він добре знає регіон. Це в ефірі зазначила народна депутатка від фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

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Кравчук: Вірастюк – сильна кандидатура

За її словами, спортсмен має дуже позитивну репутацію. Тому це може допомогти йому під час голосування.

Абсолютно очевидно, що це сильна кандидатура для Франківщини,

– зазначила Кравчук.

Вона відзначила – дуже важливо те, що Вірастюк добре розуміє, чим хоче займатись у Верховній Раді. Він бачить свою діяльність, пов'язану з реабілітацією військових.

"Коли Василь розповідав про свій досвід, то я зрозуміла, що він хоче впливати на ситуацію більше, ніж бути головою тренерського складу", – сказала нардепка.

Які шанси у Вірастюка

Шанси у Вірастюка, як сказала Кравчук, досить високі. Адже він має перевагу перед конкурентами – 100-відсоткову впізнаваність.

Нагадаємо! Позачергові вибори до Верховної Ради на Івано-Франківщині призначили через те, що колишній нардеп "Слуги народу" Зіновій Андрійович від цього округу став міським головою міста Надвірна. Тож його місце опинилося вакантним.

"Якщо ми отримаємо переконливого прихильника Державної програми з реабілітації, то від цього країна тільки виграє", – додала нардепка.

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