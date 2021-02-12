Міністр захисту довкілля України Роман Абрамовський зазначив, що в Україні поступово змінюється клімат. Зокрема, це відбувається з декількох причин.

На думку міністра, зміну клімату спричиняє спалювання викопних видів палива, викид метану від рогатої худоби, значна концентрація вуглекислого газу та діяльність великих промислових підприємств. Водночас цьому сприяє й вирубка дерев.

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Абрамовський розповів, що питання щодо вирубки лісів є дещо неоднозначним. Усе через те, що молоді дерева поглинають вуглекислий газ швидше, аніж старий ліс.

Саме тому потрібно збільшувати площу нових насаджень,

– наголосив він.

За словами міністра, дерева варто рубати ощадливо, щоб площа молодого лісу збільшувалась. Абрамовський заявив, що Україна вирубує приблизно 20 мільйонів гектарів, а Польща – понад 40 мільйонів, але там такі місця одразу засаджують новими деревами.

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Міністр також вважає, що саме зі зміною клімату пов'язані пилові бурі, посухи та посилення пожежної небезпеки.