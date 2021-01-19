Профільний комітет Верховної Ради схвалив ідею скорочення кількості нардепів. Раніше парламент попередньо схвалив проєкт змін до Конституції України щодо зменшення свого складу з 450 до 300 нардепів.

Може і не треба, але як зрозуміти, скільки треба: 150, 300 чи 400? А може і 700, як в Німеччині? І звідки взагалі взялася цифра у 450? Детальніше – у відеоблозі "Підгорає" на 24 каналі.

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Звідки взялась цифра

На останнє запитання можна відповісти. Спочатку для розрахунку взяли просту і логічну формулу: 1 депутат на 100 тисяч мешканців. Провели перепис, розділили на 100 і отримали – 450. Це число і записали у Конституцію, але роки минають.

Останній перепис населення відбувся у 2001 році, тобто 20 років тому. А тому достеменно відповісти, скільки нас, це як визначати силу і напрям вітру, висунувши палець у вікно.

Це і намагаються робити депутати. Вони беруть для розрахунку цифру у проміжку десь від 32 до 37 мільйонів.

Гарна ініціатива з кінця

Тож і виходить, що чергову гарну ініціативу, яку озвучували свого часу різні партії, і за яку висловився сам український народ, знову впроваджуть з кінця.



Скорочення у Кабміні / Фото "Стопкор"

"Замість проведення перепису і визначення точної кількості нардепів, ми спочатку переписуємо Конституцію, а потім колись зробимо перепис. А поки, хоч гроші зекономимо", – кажуть законотворці. Хоча і тут є деякі сумніви.

Чи зекономлять гроші

Бо робота професіонала апріорі не може коштувати дешево. Та й проблема ж не в зарплаті, а в "конвертах", які отримують деякі нардепи.

Ну і плюс, якщо місць під куполом буде менше, то відповідно конкурс буде більшим. А значить потрапить туди:

або найдосвідченіший;

або той, хто більше заплатить за прохідне місце у списку партії.



Дмитро Разумков / Фото "Укрінформ"

Дмитро Разумков казав: "Я колись працював у Кабміні недовго. То мені казали, що після кожного скорочення знову доводиться докупати стільці. Після кожної реорганізації з'являєтья ще більше людей".

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І в цих словах також є частка правди. Пригадати хоча б об'єднання міністерств на початку каденції президента Зеленського. Хоча пізніше Разумков все ж таки передумав і вже скорочення Верховної Ради підтримав.

Скорочення депутатів

Підтримати внесення змін до Конституції мають ті ж 300 осіб, а з огляду на тенденції, голосують зазвичай набагато менше народних обранців. І чесно, є дуже великі сумнів, що цього разу буде якось інакше, і ось чому.

"Президентська ініціатива містить положення про скорочення кількості депутатів до 300. Водночас із Конституції забирається положення про персональне пряме голосування. Президент насправді або відкриває шлях до фальсифікацій у голосуванні, або спеціально створює умови, щоб за цю позицію не проголосували 300 депутатів", – заявив депутат "Голосу" Ярослав Рущишин.



Зміни до Конституції / Фото Станіслава Юрченка

На таке риторичне запитання ми отримаємо відповідь не раніше, як цей законопроєкт внесуть до зали. А поки мережею шириться чергова порція мемів.

Поліція в Буковелі

В Буковель наскочила поліція: не відпочивати, а перевіряти, як відпочивають інші:

► чи дотримуються вони посилених карантинних правил;

► чи носять маскии;

► чи зберігають дистанцію;

► особливо, чи не працюють часом заклади громадського харчування? Спойлер – працюють!



У Буковель наглянула поліція / Фото Funtime

А посприяли цьому численні відео з курорту, зокрема і за участю президента Зеленського, який був у горах на свята. А також ті, що зафіксували черги на підіймач та щедрування за столом у ресторані.

Ляшко попередив заклади

Про приїзд Нацполіції у Буковель Віктор Ляшко попередив заклади за кілька днів. За українським законодавством прийти з перевірками до закладу санітарна служба без попередження не може. А от Нацполіція – може. А вони ж туди точно поїхали не умови перевіряти, у яких їжа готується.

Якщо ви так вболіваєте за дотримання карантинних правил, то для чого Буковель попереджати, що до них їдуть ревізори? А ви всі громадські заклади так попереджаєте? Про патрулі Нацполіції? У Києві? Дніпрі? Черкасах? Чи це якесь вибіркове правосуддя?

Поряд з ним прописаний і пункт, що українців за відсутність маски у громадському місці необхідно штрафувати на 255 гривень, бізнес – від 3 тисяч гривень, а народних депутатів, які розгулюють під куполом з неприкритим ротом і носом – ні.

А знаєте чому? Все дуже просто. Бо зайти до Верховної Ради чи до зали поліція не може, а самі народні обранці штрафувати себе точно не будуть.

Коли буде вакцинація

Та й що там ті маски, от скоро вакцину завезуть в Україні і все, життя налагодиться. Щоправда, термін "скоро" у кожного (президента, прем'єра, міністра МОЗ та санлікаря) різний.



Коли вакцинація буде в Україні / Фото Getty Images

Бо, якщо вірити нардепам, то розпочатися масова вакцинація має вже за місяць, а якщо вірити Медичним закупівлям, то поки навіть невідомо, хто її нам поставлятиме. Бо контракт Україна має лише з Sinovac (яка ефективна трохи понад 50% і за логікою ми б не мали її купувати взагалі) і глобальною ініціативою Kovacs, яка до України у списку з 180 країн поки не дійшла.

Питання не до Kovacs, Sinovac чи Pfixer, а до МОЗ та Медзакупівель. Вони по факту топчуться на місці, хоч і стверджують, що:

з літа ведуть перемовини з постачальниками;

розробляють плани;

готують холодильники для вакцини.

Жодну партію жодного препарату так офіційно і не завезли до України.

Хто виправить ситуацію

Виправити це у найкоротші терміни має вже міжнародний оператор Crown Agents. Це хороший оператор, з гарною репутацією, а тому і не безоплатний. За таку допомогу компанія заробить в середньому 5% від суми усіх заключених контрактів. Тобто – ще і мотивований.

Щоправда, на запитання чому лише зараз, а не на етапі розробки вакцини, не на етапі реєстрації вакцини у ЄС, ми до нього звернулись, нам знову ніхто не відповість. Ну що ж, сподіватимемось лише, що краще пізно, ніж ніколи.

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А тепер МОЗ має взятися за інформкампанію, бо вакцину то вони, може, і привезуть, а от охочих вакцинуватися нею – можуть і не знайти. Бо з кожним місяцем таких в Україні все менше і менше.