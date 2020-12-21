Росія соромиться своїх "героїв". У результаті безчесної і підлої війни, розв'язаної Володимиром Путіним у 2014 році проти України, почали гинути російські військові. Це змусило Кремль вдатися до різних хитрощів.

Ще у 2014 році низка російських правозахисних організацій, ліберальна преса та окремі блогери встигли зібрати дані про десятки військовослужбовців-росіян, вбитих на Донбасі. Про це – у відеоблозі InformNapalm на 24 каналі.

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Але це лише невелика частина, що не показує реальну картину втрат, адже через рік Росія ухвалила закон про засекречування даних щодо втрат особового складу Міноборони "у мирний час", що майже виключило витік інформації.

Навіть у випадку з оголошеними втратами ситуація неоднозначна. Від початку вторгнення російські спецслужби та пропаганда запустили потужний механізм, що мав на меті внести плутанину в списки "200-х".

Способом дезінформаційних вкидів через ЗМІ та соцмережі в деяких випадках їм вдалося викривити реальність: імена та прізвища, дати народження чи смерті, належність до збройних сил Росії.

Одна з основних цілей такого інформаційного хаосу – обірвати всі ниточки, які приведуть журналістів до родичів убитих військових, які до отримання компенсації за мовчання могли б розповісти чимало цікавого.

Забутий "герой"

У результаті нового OSINT-розслідування міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm отримала докази факту викривлення інформації про російського контрактника 17 ОМСБр із Чечні, вбитого на сході України у серпні 2014 року.

У ході вивчення інформації в соціальних мережах у стрічці однієї з груп 17 окремої мотострілецької бригади виявили цікавий запис, датований 22 березня 2017 року. Автор цього допису – Азалія Садикова.



Допис Азалії Садикової у соцмережі / Скриншот, наданий InformNapalm

Це повідомлення, звісно, зацікавило нас. Адже цей пам'ятник не раз фігурував у наших минулих розслідуваннях. Мовиться про меморіальну стелу в місці дислокації 17 мотострілецької бригади – у місті Шалі, Чечня.

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На стелі написані імена російських військовослужбовців, вбитих в Україні в серпні 2014 року. Вперше інформацію про стелу ще восени 2014 року поширив український блогер-розслідувач Askai‏. Цей пам'ятник не раз був предметом "суперечок".

Дійшло навіть до абсурду: на деяких форумах проплачені тролі намагалися відхреститися від цього пам'ятника, називаючи його "поганим фотошопом провокаторів-українців".

Але пам'ятник встиг не раз засвітитися, тож нема й крихти сумніву в його автентичності. З огляду на останні виявлені дані, російське військове командування поквапилося з ним, випадково чи навмисно перекрутивши прізвище щонайменше одного вбитого військовослужбовця.

Зібрати всі факти докупи та вибудувати логічний ланцюжок з відповідними доказами було не так легко. До того ж, сім'я щойно знайденого "героя" нашого розслідування, судячи з усього, побувала під пресингом російських спецслужб.

Деталі розслідування

Отже, Ібрагім Садиков. Народився в Дагестані у 1989 році. Вбитий в Україні 12 серпня 2014 року Проаналізувавши його профіль, бачимо, що на контрактній військовій службі в 17 ОМСБр перебував з 2010 року. Звання – сержант, ймовірно, на посаді стрільця-розвідника.

Основним джерелом інформації є збережена сторінка покійного Ібрагіма в соцмережі "Однокласники" під ім'ям "<< >> 05rus", яку не змогли зачистити. А, можливо, з огляду на псевдонім, вважали, що вона не становить небезпеки.

Але саме вона разом з іншими джерелами дає цілісне уявлення про його військову службу, відрядження та згадки як про Ібрагіма Садикова, а не вигаданого "Джанхуватова". Існувала також сторінка Ібрагіма в соцмережі VK під справжнім прізвищем. Але, схоже, її успішно зачистили.

Останній візит на сторінці Садикова в основному профілі "Однокласників" датований 5 серпня 2014 року. Судячи з коментарів до одного з фото Садикова, його вбили 13 серпня 2014 року в Україні.



13 серпня з'явилися коментарі про смерть Ібрагіма / Скриншот, наданий InformNapalm

Туди його разом з іншими контрактниками відправили в статусі "ополченців", попередньо забравши документи. Аби не втомлювати зайвими деталями розслідування, резюмуємо: зацікавлення Азалії пам'ятником убитим у 2014 році військовослужбовцям 17 ОМСБр було не випадковим.

Вона сподівалася отримати фото, яке підтвердило б, що прізвище "Джанхуватов" виправили на справжнє прізвище її брата Ібрагіма – Садиков.

Сумніваємося, що російська сторона наважиться змінити прізвище, побоюючись чергового скандалу в разі зливу в мережу фотографії "відредагованого" пам'ятника.

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InformNapalm бере цю місію на себе і з допомогою поганенького фотошопу відновлює справедливість, міняючи "Джанхуватов" на "Садиков".