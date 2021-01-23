На початку 2021 року президент України підписав закон № 3014 "Про електронні комунікації". На підготовку документу пішло 2 роки, втім Володимир Зеленський підписав його не одразу, затвердив з другої спроби після доопрацювання парламентом.

Політики наголошують на важливості закону, який запрацює на початку 2022 року. Адже наразі в Україні електронні комунікації регулюють закони, ухвалені ще на початку 2000-х років. Крім того, новий документ є частиною угоди про Європейську асоціацію. Детальніше – у сюжеті 24 каналу.

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Доступ до персональної інформації

Широку полеміку у суспільстві викликав пункт закону про доступ до персональних даних українців для правоохоронних органів та спецслужб. Загалом оператори та провайдери навіть зараз, згідно із законодавством, мають встановлювати відповідне обладнання. Воно б за потреби давало спецслужбам доступ до інформації про користувачів.

Тепер оператори мають надати лише єдину точку входу для всіх спецслужб. Втім отримати персональну інформацію вдасться лише після рішення суду.

Спрощення відбувається, перш за все, через те, що кількість таких точок доступу чітко регламентується,

– зазначив заступник міністра цифрової трансформації Олександр Шелест.

До чого готуватись українцям

Проте деякі спеціалісти вважають, все ж таки, якщо спецслужби вже мають шляхи доступу до інформації про звичайних користувачів, то можуть почати цим зловживати. І навіть обмеження у вигляді рішення суду їм не завадить.

Ще одне питання, яке виникає після ухвалення цього закону – чи зростуть ціни на послуги операторів та провайдерів. Спеціалісти схиляються до думки, що, скоріш за все, зростуть. Проте це не пов'язано із законом.



Ціни на послуги операторів зростуть / Фото Pixabay

"Обладнання, яке використовують для надання телекомунікаційних послуг, виробляють переважно не в Україні. Його закуповують на відкритому глобальному ринку", – зауважив Шелест.

Закон відповідає європейським вимогам

Керівник сектору ІТ та Телеком в BRDO Ігор Самоходський зазначив, що новий закон відповідає всім європейським вимогам.

Він імплементує найновіше законодавство, яке навіть ще не всі країни ЄС встигли імплементувати. Тому ми отримаємо, по-перше, євроінтеграційні зміни, а по-друге – повноцінну реформу, побудовану на найновіших підходах, які вироблені були в Євросоюзі,

– відзначив Самоходський.

Потрібно ухвалити суміжний законопроєкт

Втім аби з січня 2022 року документ почав повноцінно працювати, мають потрудитися народні депутати. Зокрема, ухвалити суміжний законопроєкт.

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Мовиться про створення національного регулятора у сфері електронних комунікацій. У сесійній залі його розглядатимуть вже найближчого тижня та шукатимуть 226 голосів підтримки для ухвалення у першому читанні.