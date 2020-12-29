Підвищення ціни на електроенергію було необхідним кроком, адже якби цього не зробили, то згодом вона була б значно вищою, аніж встановили тепер. Також відповідні зобов'язання уряд взяв на себе в рамках співробітництва з МВФ.

Зокрема, там мовиться про необхідність скасування будь-яких пільг для населення на ринку електроенергії та природного газу. Про це заявив експерт з енергетики Геннадій Рябцев в ефірі 24 каналу.

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За його словами, підвищення ціни на електрику є одним з кроків, які варто було робити в комплексі. Усе через те, що наразі постійно накопичуються проблеми на ринку електроенергії.

Це багатомільярдні заборгованості, зниження надійності й безпечності об'єднаної енергосистеми та неоднакові для всіх учасників ринку правила гри,

– наголосив експерт.

Рябцев заявив, що наразі невідомо, хто міг би заробити на збільшенні вартості електроенергії. За його словами, для цього треба було б, щоб постанову супроводжували відповідні економічні розрахунки.

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Експерт зазначив, що документ мали б опублікувати ще за місяць до його ухвалення. Причиною є те, що потрібно було почути думку зацікавлених осіб.

"Крім того, її мали б погоджувати з зацікавленими органами влади та Державною регуляторною службою", – розповів він.

Рябцев зауважив, що при запровадженні нових цін на електроенергію, варто було б починати з іншого. Він додав, що саме цінові питання мали б вирішувати в самому кінці.

Ціни на електроенергію: коротко