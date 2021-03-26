Щороку, в останню неділю березня, українці переводять стрілки годинника на одну годину вперед, а наприкінці жовтня – назад. Однак головне питання, яке турбує більшість, – навіщо ми це робимо.

Про сезонний часом та чи перестане Україна щоразу з ним "гратися" – читайте в матеріалі.

До слова Україна перейде на літній час 28 березня

Хто був ініціатором переходу на літній час

Насправді пропозиція перейти на літній час було жартом. Сатиричну ініціативу висунув Бенджамін Франклін, який був ще тим соньком. За його версією, якщо прокидатися на годину пізніше, тоді коли сонце вже встало ,можна чимало свічок зекономити.

Довідка. Бенджамін Франклін – один із засновників США, політичний діяч, якого вважають національним героєм Америки. Один з лідерів війни за незалежність США.

Згодом у Європі так і зробили. Через 100 років переводити стрілки годинників влітку запропонували двоє абсолютно не пов'язаних науковців. За розрахунками винахідників, лише 80 хвилин різниці в часі дозволило б щорічно заощадити на освітленні більше ніж 2,5 мільйона фунтів.

Яка країна першою почала переводити годинники

Першою країною, яка запровадила перехід на літній і зимовий час, була Німеччина і сталося це під час Першої світової війни. Не забарились зі встановленням часових переходів й інші країни Європи. Пояснювали переведення стрілок у ті часи економією ресурсів, і це було дійсно актуально.

У той час, як більшість провідних західних країн світу почали практикувати сезонний час більше ніж 100 років тому, то у нас це сталося порівняно нещодавно. У Радянському Союзі в 1981 році, за 10 років до зникнення цієї держави з карти світу.

Коли Україна почала жити за сезонним часом

В незалежній Україні переводити стрілки годинників восени і на весні почали в 1996 році. А у вересні 2011 року Верховна Рада часів Януковича скасувала повернення на зимовий час. Утім, це викликало обурення в населення – людям довелося б йти на роботу ще до сходу сонця, у темряві. Так, Верховна Рада в жовтні того ж року визнала, що постанова втратила чинність. Відтак, з року в рік дискутують про доцільність скасування цих переходів.

Але літній час більше не працює. І хоч переведення годинникових стрілок дійсно впливає на зниження витрат на електроенергію, та в сучасному світі цей вплив мізерний. Більш серйозні наслідки він має на організм людини. Згідно зі статистикою, перші дні після переходу на інший час, відзначаються сплеском інсультів, інфарктів, зростає число аварій.

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Щорічний перехід на літній час застосовується зараз лише у 60 країнах світу. При цьому близько 140 країн або ніколи не користувалися сезонним часом, або відмовилися від такої практики.

Як живе Європа

Європейський парламент у 2019 році також підтримав ідею скасувати сезонне переведення годинника з 2021 року. Таке рішення було ухвалено за результатами онлайн-голосування, проведеного в країнах ЄС, згідно з яким 84% жителів Європи віддали голоси за скасування переведення годинників.

Україна також хоче відмовитись від літнього часу. Ось що з цього приводу думає автор відповідного законопроєкту віцеспікер Руслан Стефанчук: "Основна ідея цього законопроєкту – запровадити природний для України зимовий час, який відповідає поясному часу, і відмовитися надалі від переведення годинників".

Чому Україну хочуть залишити в зимовому часі, а не в літньому

Все тому, що маючи єдиний час по всій країні, сонце у різних її куточках сходить по-різному.

Розглянемо зимовий і літній час на прикладі найдовшого та найкоротшого дня у році:

за зимовим часом 21 червня в Києві світанок настане о 03:46 , а в Харкові сонце вийде раніше – в 03:26 ;

, а в Харкові сонце вийде раніше – в ; за літнім часом 21 грудня в Києві буде сходити сонце о 8:56, а в Ужгороді в цей день світатиме аж о 9:21.

Тобто за літнім часом нам би довелось час від часу приходити на роботу ще до світанку. Та і з лише зимовим часом схід сонця дещо різнитиметься. Тому, депутати говорять про перспективи – у різних областях встановлювати різний початок робочого дня чи навчального процесу, який буде зручним окремо для кожного регіону.

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Верховна Рада відмовилась скасовувати сезонне переведення годинників на літній та зимовий час. За законопроєкт "Про обчислення часу в Україні", який мав встановити "вічний зимовий час", проголосували лише 212 депутатів. Тепер його відправили на повторне читання. Отож, не забудьте в ніч з 28 на 29 березня перевести свої годинники на 1 годину вперед, тобто на літній час.