Книжкова галузь в Україні переживає не найкращі часи – впали наклади та кількість найменувань книжок. Через це закриваються книжкові магазини. Причина в тому, що з кожним роком залишається все менше українців, які читають.

Позитивні зміни в книжковій сфері здатна стимулювати промоція читання. Про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в інтерв’ю НВ.

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Про обсяг накладів

Міністр зазначив, що за останні роки в Україні обсяг друкованих примірників зменшився від 5000 – 6000 у 2015 році до 700 – 800 примірників у 2020 році.

Наклад у 2019 році складав 29,9 мільйона, а у 2020 році – лише 8 мільйонів.

Скоротилася також кількість найменувань – з 13 651 у 2019 році до 8000 у 2020 році.

Українці мало читають

Тих, хто читає щодня, лише 8%;

38% – читають раз на місяць;

19% – нерегулярні читачі;

35% – не читають взагалі;

при цьому 53% із тих, що прочитали хоча б 1 книгу за останній рік, не придбали жодної книжки.

Треба прищепити українцям звичку читати

Для цього, вважає Ткаченко, треба популяризувати читання в Україні.

Насамперед популяризація читання впливає на грамотність населення, саморозвиток та кар'єрне зростання… По-друге, звичка читати в українців сформує попит на книгу, видавництва своєю чергою стануть конкурентоспроможними та пропонуватимуть тільки якісну літературу,

– наголосив міністр.

Він додав, аби стимулювати попит до читання Український інститут книги торік запустив близько 20 ініціатив для розвитку і промоції читання. А для популяризації українських книжок за кордоном реалізували програму перекладів Translate Ukraine.

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Бібліотеки потрібно трансформувати

У міністерстві культури, зазначив Ткаченко, націлені на модернізацію бібліотек та їхню трансформацію в сучасні культурні точки атракції для жителів областей. Також потрібно поповнювати фонди найкращими новинками книжкового ринку.