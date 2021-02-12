Чому в Україні підтримують ОПЗЖ і решту проросійських сил: Сенцов пояснив ситуацію

Джерело:"Новое время"
Колишній бранець Кремля, український режисер Олег Сенцов не вважає, що проросійські сили в Україні мають неабияку перевагу над проукраїнськими. Хоча їхня підтримка зростає, і це результат того, яку волю раніше давала владу куму Путіна Віктору Медведчуку та його соратникам.
Щодо результатів останніх соцопитувань, Олег Сенцов підкреслив, що їх "трохи підмотали на користь ОПЗЖ". Адже ця політсила все ж не може за популярністю перевершити пропрезидентську "Слуга народу".
До теми Новий рейтинг партій: лідирують "ЄС" та ОПЗЖ
За його словами, в Україні є 3 сильні політичні проєкти. Мовиться про "Слугу народу", "Європейську Солідарність" та "Опозиційну платформу – За життя".
Найімовірніше, ЄС стоїть на своїй електоральній стелі, падіння популярності "слуг" можна пояснити тією хаотичною політикою, яку вони проводять упродовж цих півтора року, ситуація з ОПЗЖ – прямий наслідок того, що дозволяли Віктору Медведчуку останні сім років до моменту закриття каналів,
– підкреслив Сенцов.
Колишній політв'язень додає, замість того, щоб ще раніше закрити "медійні помийки" кума Путіна, відразу після їх появи, його підтримували як спарингпартнера. Так само підтримували ще одного лідера ОПЗЖ – Юрія Бойка.
"Створили таку собі страшилку для українців із цінностями суверенної демократії. І результат, на мою думку, є цілком закономірним", – підсумував Сенцов.
Дані з відкритих джерел і матеріалів 24 каналу.