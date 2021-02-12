Колишній бранець Кремля, український режисер Олег Сенцов не вважає, що проросійські сили в Україні мають неабияку перевагу над проукраїнськими. Хоча їхня підтримка зростає, і це результат того, яку волю раніше давала владу куму Путіна Віктору Медведчуку та його соратникам.

Щодо результатів останніх соцопитувань, Олег Сенцов підкреслив, що їх "трохи підмотали на користь ОПЗЖ". Адже ця політсила все ж не може за популярністю перевершити пропрезидентську "Слуга народу".

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Чому популярні проросійські сили в Україні: думка Сенцова

За його словами, в Україні є 3 сильні політичні проєкти. Мовиться про "Слугу народу", "Європейську Солідарність" та "Опозиційну платформу – За життя".

Найімовірніше, ЄС стоїть на своїй електоральній стелі, падіння популярності "слуг" можна пояснити тією хаотичною політикою, яку вони проводять упродовж цих півтора року, ситуація з ОПЗЖ – прямий наслідок того, що дозволяли Віктору Медведчуку останні сім років до моменту закриття каналів,

– підкреслив Сенцов.

Колишній політв'язень додає, замість того, щоб ще раніше закрити "медійні помийки" кума Путіна, відразу після їх появи, його підтримували як спарингпартнера. Так само підтримували ще одного лідера ОПЗЖ – Юрія Бойка.

"Створили таку собі страшилку для українців із цінностями суверенної демократії. І результат, на мою думку, є цілком закономірним", – підсумував Сенцов.

Що Сенцов думає про закриття медведчуківських телеканалів – можете прочитати за цим посиланням.

Арешт і звільнення Олега Сенцова: головне

Режисера разом з іншим активістом Олександром Кольченком затримали 10 травня 2014 року в окупованому Криму. Чоловіків звинуватили у підготовці терактів на півострові.

У 2015 році російський суд виніс Сенцову вирок у вигляді 20 років колонії суворого режиму , а Кольченку – 10 років.

, а Кольченку – 10 років. У 2018 році Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх політв'язнів Кремля. Він також написав заповіт на творчість у разі своєї смерті. Політв'язень припинив голодування аж після 145 днів з його початку через загрозу примусового годування.

з його початку через загрозу примусового годування. З полону Сенцов повернувся 7 вересня 2019 року в межах обміну України з Росією. Разом із Сенцовим того дня з полону повернувся Кольченко та ще 33 українців.

в межах обміну України з Росією. Разом із Сенцовим того дня з полону повернувся Кольченко та ще 33 українців. Після звільнення він заявив, що не хоче пов'язувати своє життя з політикою.

Дані з відкритих джерел і матеріалів 24 каналу.