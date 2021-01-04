Влада в Україні на початку Незалежності вирішила відмовитися від ядерної зброї, зважаючи на наслідки Чорнобильської катастрофи. А віддати ядерні боєголовки країна тоді могла тільки Росії.

Леонід Кравчук вкотре вдався до пояснень, чому Україна втратила ядерний статус

Віддати ядерні боєголовки довелося, адже спливав термін їхньої придатності. До того ж на владу тиснуло усвідомлення наслідків Чорнобильської катастрофи. Про це розповів перший президент України (а тепер керівник української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі) Леонід Кравчук, пише Obozrevatel.

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Наслідки Чорнобильської катастрофи вже тоді ставали очевидними – тисячі хворих, заражена територія й інше. Це змусило народних депутатів дуже уважно подивитися на ядерні перспективи України,

– пояснив Кравчук.

Станом на 1991 рік на території України було 175 ядерних шахт. Перший президент вважає, що вони могли загрожувати молодій державі. Адже термін придатності боєголовок спливав 1997 року.

"Ми не могли чекати, коли вони почнуть неконтрольовано вибухати", – наголосив Леонід Кравчук. І додав, що нікому іншому, окрім Росії, на той момент ці боєголовки віддати було неможливо.

Що раніше говорив Кравчук про те, чому Україна віддала ядерну зброю

Кравчуку часто доводиться відповідати на це запитання (чому Україна віддала ядерну зброю), адже саме за його президентської каденції це сталося. До прикладу:

У 2014 році Леонід Кравчук заявив, що вартість відновлення ядерної зброї в Україні – не менше 100 мільярдів доларів, це дорого і недоцільно. До того ж за умови поновлення ядерного статусу Україна порушить підписані нею міжнародні угоди.