Як так виходить, що Грузія та Боснія і Герцеговина вже отримали перші партії вакцини Pfizer/BioNTech, а Україна досі ні?

Країни, яким вдалося

До Грузії прибула перша партія вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech у кількості 29 250 доз. У цій країні є 6 клінік з необхідною інфраструктурою для зберігання вакцини при -80℃.

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Першу партію високоефективної вакцини Pfizer/BioNTech на 23 400 доз також уже отримала Боснія і Герцеговина.

За повідомленнями ЗМІ, угода на її поставки була підписана ще 18 вересня 2020 року, а переговори розпочалися у липні минулого року.

Урядовці лише обіцяють

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов та головний санлікар Віктор Ляшко раніше обіцяли, що Україна отримає 117 000 доз вакцини Pfizer/BioNTech до кінця лютого 2021 року, зокрема, через ініціативу COVAX. Ця вакцина мала бути відразу розподілена для вакцинації працівників лікарень, у яких надають допомогу пацієнтам із COVID-19

Жодної обіцяної урядовцями поставки так досі і не відбулося. Тепер Степанов каже, що Україна очікує поставки "Пфайзеру" на кінець березня, початок квітня. Як так виходить, що Грузія та Боснія і Герцеговина вже отримали перші партії цієї вакцини, а Україна досі ні?

РНБО має розібратися з поставками вакцин

Це ще один привід зібрати, нарешті, засідання РНБО, аби чітко і системно розібратися з поставками вакцин в Україну, бо Верховна Рада на запланованих позачергових засіданнях (ймовірно, їх буде 2!), питання вакцинування не розглядає…

Це питання має бути першочерговим! Адже зараз ми бачимо, що деякі країни, де виробляються такі вакцини, обмежують їх експорт, дбаючи насамперед про власну протиепідемічну безпеку.