Радник з інформаційної політики української делегації у тристоронній контактній групі Олексій Арестович вважає, що попри порушення режиму тиші немає підстав говорити про його зрив.

Джерело: "Радіо Донбас.Реалії"

За словами Арестовича, можна говорити тільки про порушення режиму припинення вогню, а не про його зрив.

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Він додав, що бувають дні, коли окупанти не стріляють. Водночас трапляється таке, що ворог ранить чи навіть вибиває наших захисників.

Для того, щоб заявити, що режим припинення вогню зірвано, потрібно, мені здається, щоб сторони повернулися до ведення бойових дій на не менш ніж 2 тижні, й можна було констатувати, що всі міжнародні механізми з повернення сторін до дотримання режиму не подіяли,

– заявив Арестович.

Радник з інформаційної політики пояснив, що у такому випадку лідери нормандської четвірки констатують, що режим зірвано.

Зверніть увагу! Протягом останніх днів проросійські бойовики на Донбасі активізу валися. Ледь не щодня вони порушують режим припинення вогню, прицільно обстрілюючи позиції наших захисників. Здебільшого обстріли мають провокативний характер. Щоправда, бувають дні, коли обстріли бойовиків дійсно завдають шкоди українським бійцям.

За час дії нового перемир'я вже загинули 9 українських військових, з них 4 — у січні 2021 року. За даними ООН, від квітня 2014 року до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

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