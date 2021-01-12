В уряді прогнозують, що вже з лютого газ для населення може коштувати приблизно 5,4 гривні за кубометр. Але тоді ми повертаємося до ручного регулювання ринку.

Експерт Офісу реформ Кабінету міністрів України Максим Гардус розповів, як формується ціна на ринку та чому вона може коливатись. Про це він говорив в ефірі 24 каналу.

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Коливання цін

За його словами, річ у тім, що ринкові ціни мають властивість коливатися. І з початком коронакризи впало виробництво та знизився попит у Європі та в України відповідно, тоді ціни опустились.

Тому наприкінці зими 2020 року, завдяки величезним запасам, споживачам було вигідні ринкові ціни, бо вони опускались синхронно з ринком. Тепер ми бачимо зустрічний тренд,

– пояснив Градус.

Зараз же ціни підросли, тому ринкова ціна для населення виявилась невигідною, наголосив фахівець. І у підсумку споживач зможе обрати собі постачальника з прийнятною ціною.

Як формується ціна? Кожен постачальник пропонує свою ціну в залежності від оптової, за якою закуповує та своєї націнки. Така конкуренція на ринку в ідеалі повинна призвести до покращення та здешевлення послуг.

Детальніше дивіться у відео: експерт про ціну на газ