Чому суд досі не почав розглядати справу Савченко та Рубана

Джерело:"Радіо Свобода"
Досудове розслідування у справі Надії Савченко та Володимира Рубана закінчилось наприкінці січня 2019 року. У суд його передали 7 травня 2019 року. Проте справа досі на підготовчому етапі.
В Офісі Генпрокурора не назвали конкретних причин чому суд не почав розглядати цю справу.
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Наразі триває підготовче засідання, яке не завершене з причин, що не залежать від прокурора,
– відповіли в Офісі генпрокурора.
Наразі журналісти готують запит до суду, аби з'ясувати, чому справу досі не розглядають по суті.
Колишня народна депутатка Надія Савченко та екскерівник центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан у березні 2018 опинилися під вартою. Савченко звинуватили у змові з Рубаном, які разом буцімто готували захоплення державної влади та повалення конституційного ладу.
Генеральна прокуратура України припускала, що вони вступили у змову з ватажком "ДНР" Олександром Захарченком.
Через це ГПУ підозрювала Савченко у підготовці теракту. Пізніше депутатка заявила, що готувала лише "політичну провокацію".
16 квітня 2019 року закінчився термін арешту, тому Савченко і Рубан вийшли на волю. Новий запобіжний захід суд так і не обрав.
Наступне засідання в справі щодо Савченко та Рубана мало відбутися наприкінці серпня 2019 року у Броварському міському районному суді Київської області , але його знову перенесли на два місяці. З того часу обоє перебувають на волі.
Надія Савченко намагалась потрапити у Верховну Раду по мажоритарці на парламентських виборах у серпні 2019 року. Вона обрала для себе фокусом округи Донецької області, де за неї проголосувало лише 8 людей.
Після провальної спроби та невдалого досвіду, Савченко подалася у журналісти – працювала коментаторкою на одному з каналів Медведчука.
У травні 2020 року "виділилась" тим, що дала інтерв'ю пропагандистському каналу – російському НТВ.