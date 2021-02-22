Чому суд досі не почав розглядати справу Савченко та Рубана

Досудове розслідування у справі Надії Савченко та Володимира Рубана закінчилось наприкінці січня 2019 року. У суд його передали 7 травня 2019 року. Проте справа досі на підготовчому етапі.

В Офісі Генпрокурора не назвали конкретних причин чому суд не почав розглядати цю справу.

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Наразі триває підготовче засідання, яке не завершене з причин, що не залежать від прокурора,

– відповіли в Офісі генпрокурора.

Наразі журналісти готують запит до суду, аби з'ясувати, чому справу досі не розглядають по суті.

У чому справа Савченко та Рубана

Колишня народна депутатка Надія Савченко та екскерівник центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан у березні 2018 опинилися під вартою. Савченко звинуватили у змові з Рубаном, які разом буцімто готували захоплення державної влади та повалення конституційного ладу.

Генеральна прокуратура України припускала, що вони вступили у змову з ватажком "ДНР" Олександром Захарченком.

Через це ГПУ підозрювала Савченко у підготовці теракту. Пізніше депутатка заявила, що готувала лише "політичну провокацію".

16 квітня 2019 року закінчився термін арешту, тому Савченко і Рубан вийшли на волю. Новий запобіжний захід суд так і не обрав.

Наступне засідання в справі щодо Савченко та Рубана мало відбутися наприкінці серпня 2019 року у Броварському міському районному суді Київської області , але його знову перенесли на два місяці. З того часу обоє перебувають на волі.

Що було потім

Надія Савченко намагалась потрапити у Верховну Раду по мажоритарці на парламентських виборах у серпні 2019 року. Вона обрала для себе фокусом округи Донецької області, де за неї проголосувало лише 8 людей.

Після провальної спроби та невдалого досвіду, Савченко подалася у журналісти – працювала коментаторкою на одному з каналів Медведчука.

У травні 2020 року "виділилась" тим, що дала інтерв'ю пропагандистському каналу – російському НТВ.