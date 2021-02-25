Чому Стерненка відправили за грати аж на 7 років: прокурор відповів на закиди

Прокурор Одеської області Сергій Костенко розповів, що правоохоронці просили в суду 8 років ув'язнення для Сергія Стерненка відповідно до санкцій відразу 3 статей. Зокрема, про викрадення та позбавлення волі людини.

Ця стаття передбачає покарання у вигляді до 5 років позбавлення волі.

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Водночас за статтею про розбійний напад мінімальне покарання становить 7 років. За словами Костенка, це тяжкий злочин.

Окрім того, за статтею про незаконне поводження з вогнепальною зброєю передбачений термін ув'язнення від 3 до 7 років.

Костенко наголосив, що прокуратура просила мінімальний термін позбавлення волі.

Відповідно через складання покарань ми попросили 8 років,

– зауважив Костенко.

Нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк поцікавився у Костенка: якщо обвинувачення Стерненку були настільки серйозними, чому активіста засудили лише тоді, коли термін давності статті про викрадення людини сплив.

Окрім того, Железняк прокоментував слова прокурора, що упродовж 5 років Стерненко нібито не виходив на зв'язок з правоохоронцями. Железняк зауважив, що Стерненка загадково засудили лише тоді, коли він почав критикувати чинну владу.

Костенко відповів, що коли нарешті Стерненка привели до суду, активіст пояснив, чому його не могли знайти 5 років.

Зокрема, за словами прокурора, Стерненко пояснював це постійним тиском і погрозами на свою адресу. Через це йому довелося змінити житло. Влітку 2020 року Стерненко потрапив до лікарні, це теж відтермінувало суд.



Що відомо про вирок Стерненку / Інфографіка 24 канал