Стерненко у процесуальній пастці і випустити з СІЗО його не можуть

За рішенням Приморського суду Одеси Сергій Стерненко перебуватиме під вартою до моменту того, як його покарання вступить в силу. Захисники Стерненка наразі не можуть оскаржити це рішення.

Одночасно з оголошенням вироку Стерненку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Як заявив захисник активіста Андрій Писаренко, Сергія вже покарали за злочин, якого не було.

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Фактично Сергій зараз у процесуальній пастці: його вже покарали за вироком, який не набрав законної сили. За той факт і ту подію, якої не було,

– розповів Писаренко.

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Попросити його відпустити із СІЗО фактично зараз неможливо. Юридично потрібно оскаржити цей запобіжний захід разом з вироком. А вирок оскаржується впродовж 30 днів, з усіма апеляціями інших учасників.

Відтак це не станеться раніше 23 березня – терміну, коли ці 30 днів спливуть.

Оскільки вирок винесли разом із обранням запобіжного заходу, подавати апеляційну скаргу будуть подвійну: і на сам захід, і на вирок. Адвокати заявили, що обов'язково оскаржуватимуть рішення Приморського суду.

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