Стерненко у процесуальній пастці і випустити з СІЗО його не можуть
За рішенням Приморського суду Одеси Сергій Стерненко перебуватиме під вартою до моменту того, як його покарання вступить в силу. Захисники Стерненка наразі не можуть оскаржити це рішення.
Джерело:24 канал
Одночасно з оголошенням вироку Стерненку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Як заявив захисник активіста Андрій Писаренко, Сергія вже покарали за злочин, якого не було.
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Фактично Сергій зараз у процесуальній пастці: його вже покарали за вироком, який не набрав законної сили. За той факт і ту подію, якої не було,
– розповів Писаренко.
Чому Стерненка не можуть "витягнути" із СІЗО
- Попросити його відпустити із СІЗО фактично зараз неможливо. Юридично потрібно оскаржити цей запобіжний захід разом з вироком. А вирок оскаржується впродовж 30 днів, з усіма апеляціями інших учасників.
- Відтак це не станеться раніше 23 березня – терміну, коли ці 30 днів спливуть.
- Оскільки вирок винесли разом із обранням запобіжного заходу, подавати апеляційну скаргу будуть подвійну: і на сам захід, і на вирок. Адвокати заявили, що обов'язково оскаржуватимуть рішення Приморського суду.
Стерненка засудили: основне, що треба знати
- Приморський суд Одеси 23 лютого засудив Стерненка до 7 років і 3 місяців ув'язнення.
- Справа стосується нібито викрадення людини заради 300 гривень. Йдеться про ексдепутата райради Сергія Щербича.
- Після оголошення вироку 23 лютого по всій країні спалахнули масштабні протести на підтримку Стерненка.
- Активіст називає цю справу політично вмотивованою. Сторона його захисту має намір оскаржувати рішення в апеляційному суді.
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