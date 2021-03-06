У США пояснили підґрунтя для санкцій проти Коломойського

Сполучені Штати Америки 5 березня ввели санкції проти українського олігарха Ігоря Коломойського. У Державному департаменті пояснюють: Штати мають достовірну інформацію про причетність олігарха до значної корупції.

Як розповів речник Держдепу Нед Прайс під час брифінгу, до зловживань Ігор Коломойський вдався, коли був очільник Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

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Інформацію про зловживання бізнесмена зібрали з різних джерел. Численні ЗМІ інформували про корупційну діяльність Коломойського, що зокрема стало предметом розслідування українського уряду,

– розповів Нед Прайс.

Крім того, речник підкреслив, що Держдеп також зважає й на нинішні зусилля олігарха, спрямовані на підрив демократичних процесів та інституцій, що становить серйозну загрозу для майбутнього України.

"Санкції проти Коломойського є потужним сигналом, що Сполучені Штати підтримують усіх українців, зусилля яких сприяють просуванню реформ", – резюмував речник Держдепу.

Коротко про санкції проти Коломойського:

Насправді вони не стали якоюсь несподіванкою і все давно до цього йшло. Першим тривожним дзвіночком був арешт майна в США, яке належало компаніям Ігоря Коломойського.

Після зміни влади в Штатах нова адміністрація не стала довго чекати й 5 березня 2021 року ввела санкції проти олігарха. Зокрема йому з сім'єю заборонили в'їзд у США.

Що передбачають санкції проти Ігоря Коломойського / Інфографіка 24 каналу